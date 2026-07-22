21 Temmuz'da motorine 1 lira 12 kuruş zam gelmişti. Bu gece akaryakıta bir zam daha gelecek
Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor
ABD-İran savaşının yeniden alevlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol 92,3 dolar seviyesini aştı. Akaryakıta bu gece zam gelecek.Yunus Arıkan
ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel enerji piyasalarına etkisi sürerken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Petrol stoklarındaki azalma ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının arz endişelerini artırmasıyla benzinin litre fiyatına bu gece yarısı zam gelecek.
Pompaya doğrudan yansıyacak zam, benzinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş olarak uygulanacak.
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 66,95 liraya, Ankara'da 67,91 liraya, İzmir'de 68,19 liraya yükselecek.
Zam bu gece pompaya yansıyacak
22 Temmuz 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları (Zamsız)
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.71 TL
Motorin litre fiyatı: 74.27 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 65.56 TL
Motorin litre fiyatı: 74.12 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.68 TL
Motorin litre fiyatı: 75.39 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 66.96 TL
Motorin litre fiyatı: 75.66 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL