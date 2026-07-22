Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor

Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor

ABD-İran savaşının yeniden alevlenmesi, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrol 92,3 dolar seviyesini aştı. Akaryakıta bu gece zam gelecek.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 1

21 Temmuz'da motorine 1 lira 12 kuruş zam gelmişti. Bu gece akaryakıta bir zam daha gelecek

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 2

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel enerji piyasalarına etkisi sürerken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 3

Petrol stoklarındaki azalma ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının arz endişelerini artırmasıyla benzinin litre fiyatına bu gece yarısı zam gelecek.

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 4

Pompaya doğrudan yansıyacak zam, benzinin litre fiyatında 1 lira 23 kuruş olarak uygulanacak.

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 5

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 66,95 liraya, Ankara'da 67,91 liraya, İzmir'de 68,19 liraya yükselecek.

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 6

Zam bu gece pompaya yansıyacak

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 7

22 Temmuz 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları (Zamsız)

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 8

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.71 TL

Motorin litre fiyatı: 74.27 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 9

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 65.56 TL

Motorin litre fiyatı: 74.12 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 10

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.68 TL

Motorin litre fiyatı: 75.39 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

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Benzine bu gece bir zam daha gelecek: Akaryakıt zamları cep yakıyor - Resim: 11

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 66.96 TL

Motorin litre fiyatı: 75.66 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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