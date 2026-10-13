UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026/27 sezonunun ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Sporting karşısında aldığı yenilginin ardından puan arayışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, İspanyol temsilcisi karşısında Avrupa’daki ilk galibiyetini hedefliyor.
Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, ikinci hafta maçında Barcelona’yı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. Peki Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gül Devrim Koyun
Futbolseverler ise kritik karşılaşmanın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Galatasaray-Barcelona mücadelesi ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY- BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.
GALATASARAY- BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 13 Ekim günü saat 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY- BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
GALATASARAY- BARCELONA MAÇI KİM YÖNETECEK?
Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper - Davinson - Abdülkerim - Jakobs, Torreira - Lemina, Yunus - Batrakov - Leao, Osimhen.
BARCELONA MUHTEMEL 11
Barcelona: Garcia, Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Gordon, Jesus
GALATASARAY’DA EKSİK OYUNCULAR
Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Singo, yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona karşılaşmasında görev yapamayacak.
Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Singo’nun İspanyol ekibine karşı sahada olması beklenmiyor.
Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de UEFA’ya bildirilen oyuncu listesinde bulunmadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.
BARCELONA’DA SAKATLIK SORUNLARI
Barcelona’da Galatasaray maçı öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncuların eksikliği dikkat çekiyor.
Brezilyalı futbolcu Raphinha, İsveçli Roony Bardghji ve Danimarkalı Andreas Christensen, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.
Sezonun başından bu yana sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Hollandalı orta saha Frenkie de Jong ise takımla antrenmanlara yeni başladı. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında görev alması beklenmiyor.
GALATASARAY’IN SON 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇ SAHA MAÇI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında oynadığı son 10 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.
Sarı-kırmızılı ekibin bu süreçteki performansı, 26 Kasım 2019’da Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmayla başlayan dönemi kapsıyor. Bu 10 maçta Galatasaray, 4 galibiyet ve 4 beraberlik alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 18 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise toplam 14 gol gördü.