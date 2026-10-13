Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Singo’nun İspanyol ekibine karşı sahada olması beklenmiyor.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de UEFA’ya bildirilen oyuncu listesinde bulunmadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.