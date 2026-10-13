Breaking Bad dizisinin yıldız ismi RJ Mitte hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

ABD basınında yayınlanan haberlerde, oyuncunun ABD'nin Teksas eyaletinde hayatını kaybettiği ve ölümünün intihar olarak değerlendirildiği aktarıldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.