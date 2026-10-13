Yeniçağ Gazetesi
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Breaking Bad dizisinin yıldız ismi RJ Mitte hayatını kaybetti

“Breaking Bad” dizisinde Walter White Jr. karakteriyle tanınan RJ Mitte hayatını kaybetti. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Breaking Bad dizisinin yıldız ismi RJ Mitte hayatını kaybetti - Resim: 1

Dünyaca ünlü “Breaking Bad” dizisinde Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran ABD’li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun intihar sonucu yaşamını yitirdiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Breaking Bad dizisinin yıldız ismi RJ Mitte hayatını kaybetti - Resim: 2

BREAKING BAD İLE TANINMIŞTI

Gerçek adı Roy Frank Mitte III olan oyuncu, 2008-2013 yılları arasında yayımlanan “Breaking Bad” dizisinde Walter White Jr. karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Breaking Bad dizisinin yıldız ismi RJ Mitte hayatını kaybetti - Resim: 3

Dizinin başrolündeki Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White’ın oğlunu oynayan Mitte, yapımın 56 bölümünde yer aldı.

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Breaking Bad dizisinin yıldız ismi RJ Mitte hayatını kaybetti - Resim: 4

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

ABD basınında yayınlanan haberlerde, oyuncunun ABD'nin Teksas eyaletinde hayatını kaybettiği ve ölümünün intihar olarak değerlendirildiği aktarıldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi.

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Breaking Bad dizisinin yıldız ismi RJ Mitte hayatını kaybetti - Resim: 5

Serebral palsi ile yaşayan Mitte, oyunculuğunun yanı sıra engellilik konusunda farkındalık çalışmalarına verdiği destekle de tanınıyordu. Oyuncunun ölümü, hayranları arasında üzüntü yarattı.

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