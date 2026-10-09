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Kaynak: Haber Merkezi

8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü.

RAPOR: 4 KATI RUHSATA AYKIRI

Binayla ilgili bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda yer alan tespitlerde binaya sonradan eklenen 3, 4, 5 ve 6’ncı katların ruhsata aykırı olduğu belirlendi. Ruhsat harici, sonradan yapımı gerçekleştirilen 4 katın yıkımına karar verildiği ancak kararın uygulanmadığı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Olayın araştırılması için bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Gülce Dora Turhan, Ahmet Muhammed İnan Zeynep İnan, Hüseyin Özyurt ve Mesut Bilece'nin enkaz altında hayatını kaybettiği olaya dair Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınmıştı. Binanın mal sahibinin ise 2016 yılında hayatını kaybettiği belirlendi.

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