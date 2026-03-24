ABD merkezli Estée Lauder ile İspanya merkezli Puig’in stratejik bir birleşme için masada olduğu bildirildi. Estée Lauder tarafından yapılan açıklamada, iki şirket arasında potansiyel işbirliği ve birleşmeye yönelik görüşmelerin sürdüğü doğrulandı.

HENÜZ KESİN KARAR YOK

Açıklamada, taraflar arasında bağlayıcı bir anlaşmanın bulunmadığı ve nihai kararın henüz verilmediği vurgulandı. Sürecin piyasa koşulları ve yasal değerlendirmelere bağlı olarak ilerlediği, anlaşma şartlarına ilişkin herhangi bir garanti bulunmadığı ifade edildi.

40 MİLYAR DOLARLIK DEV OLUŞABİLİR

Financial Times’ın haberine göre, olası birleşmenin nakit ödeme ve hisse takası yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde, kozmetik sektöründe yaklaşık 40 milyar dolar değerinde yeni bir şirketin ortaya çıkması bekleniyor.

PİYASALARDA İLK TEPKİ

Birleşme iddialarının ardından Estée Lauder hisseleri New York Stock Exchange’de günü yüzde 7,72 düşüşle 79,29 dolardan kapattı. Şirketin piyasa değerinin yaklaşık 31 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

REKABET VE BÜYÜME ARAYIŞI

ABD iç pazarında talep daralması ve artan rekabetle karşı karşıya kalan Estée Lauder, daha önce 2022 yılında Tom Ford markasını 2,8 milyar dolara satın alarak dikkat çekmişti.

Puig ise Rabanne, Carolina Herrera ve Jean Paul Gaultier gibi küresel markalarla özellikle parfüm segmentinde güçlü bir konumda bulunuyor. Şirket, 2024 yılında gerçekleştirdiği halka arzla son yılların en büyük finansal adımlarından birine imza atmıştı.