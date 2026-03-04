Kızılırmak'ın debisi yağışlar ve kar sularının etkisiyle yükselince, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesindeki tarihi Şahruh Köprüsü'nün 8 kemeri suyla doldu. 15. yüzyıldan kalma tarihi yapı, artan su seviyesiyle birlikte eski yıllardaki görünümüne kavuştu.

8 KEMERLİ TARİHİ KÖPRÜDE GÖRSEL ŞÖLEN

İlçeye bağlı Karaözü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Dulkadiroğulları Beyliği döneminde Kırşehir Sancak Beyi Şahruh Bey tarafından inşa edilen köprü, Kızılırmak'ın yükselmesiyle dikkat çekici bir manzaraya büründü. Özellikle yaz aylarında kuraklık nedeniyle sadece birkaç kemerinden su akan 8 gözlü köprünün tamamı, yağışlar ve kar sularının etkisiyle suyla doldu.

ŞAHRUH KÖPRÜSÜ'NÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 144 metre

Genişlik: 5 metre

Yapım dönemi: 15. Yüzyıl (Dulkadiroğulları Beyliği)

İnşa eden: Şahruh Bey



"20 YILI AŞKIN SÜREDİR SU BU KADAR YÜKSELMEDİ"



Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya (51), Kızılırmak'ın su seviyesinin 20 yılı aşkın süredir hiç bu kadar yükselmediğini belirtti. Baharın gelmesiyle eriyen kar sularının debiyi daha da artıracağını söyleyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bahardaki yağışlar ve karların erimesiyle su seviyesi çok daha yukarı çıkacaktır. İnşallah bu sene su sorunumuz olmayacak. 2000'li yılların başında su seviyesi yine bu kadar yükselmişti. Köprünün 8 gözünün tamamından su akıyordu. Bu görüntüyü o yıllardan sonra hiç görmemiştik."



ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLECEK



Kızılırmak'ın tarıma can suyu olduğuna dikkat çeken Muhtar Kaya, bu yıl çiftçilerin yüzünün güleceğini ve bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini vurguladı. 144 metre uzunluğundaki köprünün ilkbahardaki bu eşsiz manzarası dronla da görüntülendi.