atv’nin yeni dizisi ‘Mercan Köşk’ün ekran yolculuğu başladı. Dizi, ekrana geldiği ilk bölümüyle Total’de aldığı 2.78 reytingle 2., AB’de aldığı 1.86 reytingle 6. ve ABC1’de aldığı 2.33 reytingle 4. sırada yer aldı.

Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ve Bertan Asllani’nin olduğu dizi, kötü bir başlangıç yaptı ama rüzgârı tersine çevirmek mümkün olabilir. En azından önümüzdeki hafta başlayacak ‘Güller ve Günahlar’ın yeni bölümüne kadar yeterli tekrarlar yapılırsa, izleyiciyi sıkmadan tanıtımlara ağırlık verilirse belki şansı olabilir. Elbette, aldığı kötü sonuçlarda ‘Gönül Dağı’ ile aynı gün yayına başlamasının da etkisi oldu. Diğer bir faktör ise, Filenin Sultanları’nın da maçlarının olması… Açıkçası, önümüzdeki hafta durum daha da netleşir. Yani ‘Devam mı, tamam mı?’ sorusuna cevabı verecek düzeye geliriz. Umarım, yoluna devam eder. Reytingi bol olsun.

‘Mercan Köşk’, polislik mesleğinden uzaklaştırılan Cemre’nin (Hafsanur Sancaktutan) nikâhından hemen sonra eşi Asil’in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla altüst olan hayatını ve gerçeği arayış sürecini konu alıyor.

Melike Şahin’den ‘Ölmem Ölemem’

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip Melike Şahin, yeni şarkısı ‘Ölmem Ölemem’i kendi yapım firması Diva Bebe Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri Melike Şahin’e, müziği Dimitris Chatzidiakos’a ait şarkının düzenlemesi Abla Kollektiv imzası taşıyor. Şarkıya Burçin Esin’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Melike Şahin, ‘Ölmem Ölemem’ ile kalp kırıklığını bir son değil; özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor.

Şarkı, müzik listelerinin zirvesini zorlayacağa benziyor.

Yeni hikâyenin vizyon tarihi beli oldu

Türk Sineması’nın unutulmaz mizah klasiklerinden ‘Dondurmam Gaymak’, 20 yıl aradan sonra yeni hikâyesiyle dönerken güçlü bir kadroyu da bir araya getiriyor. Filmin vizyon tarihi belli oldu. Yapım, 16 Ekim’de sinemaseverlerle buluşuyor.

Eyüp Boz ve Melik Saraçoğlu’nun kaleme aldığı senaryoda, Amerika’daki hayatını geride bırakıp Ula’ya dönmek zorunda kalan Kamil’in hikâyesi izleyiciyle buluşuyor.

Unik Film Yapım imzalı, yönetmenliğini Eyüp Boz’un üstlendiği ‘Dondurmam Gaymak: Gapital’de Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Çabalar, Zehra Yılmaz ve Mehtap Bayri’nin performanslarıyla eşlik ettiği kadro, Ege’nin o kendine has mizahını beyazperdeye taşıyor.