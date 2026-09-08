Star TV’nin geçen sezon reyting rekorları kıran dizisi ‘Sevdiğim Sensin’in yayın tarihi açıklandı. Ay Yapım imzalı dizi, 10 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de yeniden ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, nefes kesen sezon finalinin ardından sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erkan ve Dicle’nin birbirlerine duyduğu büyük sevdanın gücüyle verecekleri amansız mücadele, yeni sezonda izleyicilere yine duygusal ve yüksek tempolu anlar yaşatacak.

Peki, ‘Sevdiğim Sensin’ reytinglerde ne yapar? En güçlü rakibi, zirvenin yakın takipçisi ‘Halef Köklerin Çağrısı’. Yaz döneminden devam eden ‘Muhtemel Aşk’ ile de kıyasıya bir yarış içinde olacak. Her ne kadar güçlü rakipleri olsa da dizinin yine bu sezonda yoluna doludizgin devam edeceği kanısındayım. Reytingi bol olsun.

Alp Navruz’un başarısı ödülle taçlandı

Alp Navruz, uluslararası kariyerinde önemli bir başarıya imza attı. Oyuncu, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen prestijli Kineo Ödülleri’nde ‘En İyi Uluslararası Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Alp Navruz, ödülünü uluslararası sinema dünyasının önemli isimlerini buluşturan görkemli törende aldı.

Venedik’te düzenlenen törende Alp Navruz’a gösterilen yoğun ilgi gece boyunca devam etti. Kırmızı halıda İtalyan basınının ve davetlilerin yakın ilgisiyle karşılaşan oyuncu, gecenin dikkat çeken isimleri arasındaydı. Alp Navruz’un tören alanındaki görüntüleri ve ödülünü aldığı anlar büyük ilgi görürken İtalya’daki hayranlarının oyuncuya gösterdiği ilgi de dikkatlerden kaçmadı.

Alp Navruz’a ödül, İtalya’da geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ‘Ada Masalı’ (Be My Sunshine) dizisindeki performansı nedeniyle verildi. Dizi, Mediaset ve Mediaset Infinity platformlarında yayınlanırken elde ettiği ilgi Navruz’un İtalyan izleyicisi tarafından yakından tanınmasına katkı sağladı.

Yeni şarkısını ‘Anne’sine armağan etti

Yıllardır Avrupa’da gerçekleştirdiği sahne çalışmalarıyla adından söz ettiren Meryem Sevilen, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı ‘Anne’ye klip çekti. Sanatçının annesine duyduğu özlemden ilham alarak hazırladığı şarkının klip lansmanı Torun Center’da gerçekleştirildi.

Duygusal yapısıyla dikkat çeken ‘Anne’ şarkısının klibi, Şile ve Ağva’nın doğal güzellikleri eşliğinde 15 kişilik profesyonel bir ekiple çekildi. Lansmanda sanatçının ailesi, yakın dostları ve sanat dünyasından davetliler de Sevilen’i yalnız bırakmadı.

Şarkının ortaya çıkış hikâyesini anlatan Meryem Sevilen, ‘Anne’yi yalnız kaldığı bir dönemde annesi için yazdığını söyledi. Hicaz makamındaki ‘Anne’ şarkısının kendisi için çok özel olduğunu belirten Meryem Sevilen, eserini başta annesi olmak üzere tüm annelere armağan etti.