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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Araştırma Merkezi'ne ilişkin 2019 tarihli düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. Karar, 8 Ekim 2026 tarihli ve 33394 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Böylece 11 Mayıs 2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği sona erdi.

KHK İLE İHRAÇ EDİLEN BAZI PERSONELİN İSTİHDAMINI DÜZENLİYORDU

2019 yılında yürürlüğe giren yönetmeliğin önemli düzenlemelerinden biri, OHAL döneminde kamu görevinden çıkarılan bazı personelin yeniden göreve dönmeleri sonrasında hangi şekilde istihdam edileceğine ilişkin hükümlerdi.

Mahkeme kararıyla veya OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvuruyu kabul etmesi sonucunda göreve iade hakkı kazanan personel, yönetmelikte belirtilen kapsam dahilinde Araştırma Merkezi'nde görevlendirilebiliyordu.

Düzenleme; terör örgütleriyle ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu belirlenen yapı, oluşum veya gruplarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilerek görevden çıkarılan, daha sonra ise haklarında göreve iade niteliğinde karar verilen personeli kapsıyordu.

Eski kadro veya rütbesine dönmesi İçişleri Bakanı tarafından uygun bulunmayan bazı personelin Araştırma Merkezi'nde görevlendirilmesinin önü de bu yönetmelikle açılmıştı. Kapsamda subay, astsubay, uzman jandarma ile, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel yer alıyordu.

PERSONELİN RÜTBESİNE GÖRE FARKLI KADROLAR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

Yönetmelikte personelin Araştırma Merkezi'nde hangi kadrolarda görev yapabileceği rütbelerine göre belirlenmişti.

Binbaşı ve üzerindeki rütbelerde bulunan personel ile emniyet müdürlerinin, İçişleri Bakanının onayı alınması halinde araştırmacı kadrolarına atanabilmesi düzenlenmişti.

Bunun altında kalan rütbelerdeki personel için ise farklı kadrolar öngörülüyordu. Yüzbaşı ve daha alt rütbedeki personel ile emniyet müdürü rütbesine ulaşmamış personelin merkez bünyesindeki diğer kadrolarda görevlendirilmesi esas alınmıştı.

ARAŞTIRMA MERKEZİ NE AMAÇLA FAALİYET GÖSTERİYORDU?

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Araştırma Merkezi'nin görev alanı da 2019'da yayımlanan yönetmelikle belirlenmişti.

Merkezin temel çalışma alanları arasında ihtiyaç duyulan konular hakkında değerlendirme yapmak, görüş ve bilgi notları hazırlamak ile rapor oluşturmak bulunuyordu. Bunun yanı sıra Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı arasındaki koordinasyona katkı sağlaması da merkezin görevleri arasında yer alıyordu.

Merkezin faaliyetleri Ankara ile sınırlı tutulmamış, yönetmelikle belirli illerde çalışma grupları kurulmasına da imkân tanınmıştı. Valilikler bünyesinde oluşturulabilecek bu gruplar, valilikler ve İçişleri Bakanlığı tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirebiliyordu.

YENİ DÜZENLEMEDE PERSONEL İÇİN GEÇİŞ HÜKMÜ BULUNMUYOR

8 Ekim 2026'da yayımlanan yürürlükten kaldırma kararında, Araştırma Merkezi'nde görev yapan personelin bundan sonraki durumuna ilişkin özel bir geçiş hükmü yer almadı.

Düzenlemede personelin mevcut statüsünün nasıl devam edeceği, başka kurum veya kadrolara atanıp atanmayacağı ya da valilikler bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının durumuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadı.