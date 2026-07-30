Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye’de gıda israfının yalnızca ekonomik değil, su kaynakları açısından da büyük bir kayba yol açtığı ortaya çıktı. Su Politikaları Derneği’nin "Çöpe Giden Sularımız" raporu, gıda üretiminde kullanılan milyarlarca metreküp suyun israf nedeniyle kaybedildiğini gözler önüne serdi.

Rapora göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda çöpe giderken, bu kayıpların su kaynakları üzerindeki karşılığı 26,6 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu miktarın Keban Barajı’nda depolanan suya eşdeğer olduğu vurgulandı.

MEYVE VE SEBZEDE BÜYÜK KAYIP

Raporda, Türkiye’de yıllık yaklaşık 49 milyon ton meyve ve sebze üretildiği, bu üretimin yüzde 25 ila 40’ının kaybolduğu veya israf edildiği belirtildi.

Üretimden tüketime kadar yaşanan kayıpların yalnızca gıda miktarını değil, ürünlerin yetiştirilmesi için harcanan suyu da boşa çıkardığı ifade edildi.

HER GÜN 12 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın 2025 verilerine göre, Türkiye’de her gün ortalama 12 milyon ekmek çöpe atılıyor.

Raporda, bir kilogram buğday üretimi için yaklaşık 1.300 litre su gerektiği, 300 gramlık bir ekmeğin ise yaklaşık 400 litrelik su ayak izine sahip olduğu belirtildi.

Bu hesaplamaya göre, her gün çöpe giden ekmeklerle yaklaşık 5 milyon metreküp su israf ediliyor. Bu miktarın İstanbul ve Ankara’ya bir günde sağlanan toplam suya eşit olduğu, yıllık bazda ise iki büyükşehrin barajlarından çekilen su miktarına ulaştığı kaydedildi.

PİLAV VE MAKARNA İSRAFI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Raporda, tüketilen pilav ve makarnanın yalnızca yüzde 5 ila 10’unun çöpe gitmesinin bile önemli bir su kaybına neden olduğu belirtildi.

Bu orandaki israfın, Ankara’ya bir yılda sağlanan içme ve kullanma suyunun yüzde 55’ine karşılık geldiği ifade edildi.

DÜNYADA HER GÜN 1 MİLYARDAN FAZLA ÖĞÜN ÇÖPE GİDİYOR

Küresel ölçekte de gıda israfının ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın 2025 raporuna göre, dünya genelinde üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri, yani 1,5 milyar ton gıda israf ediliyor.

Bu israfın dünya ekonomisine yıllık maliyetinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu hesaplanırken, her gün 783 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiği dünyada 1 milyardan fazla öğünün çöpe gittiği bildirildi.

GIDA İSRAFINI AZALTMAK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda kayıplarını azaltmak için vatandaşlara çeşitli önerilerde bulunuyor.

Öneriler arasında;

Planlı alışveriş yapılması,

Porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi,

Gıdaların uygun koşullarda saklanması,

Son tüketim ve tavsiye edilen tüketim tarihlerinin doğru değerlendirilmesi,

Mutfakta "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanması,

Fazla gıdaların paylaşılması,

Organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi yer alıyor.

Gıda israfının azaltılmasıyla yalnızca ekonomik kayıpların değil, aynı zamanda milyarlarca metreküplük su kaybının da önüne geçilebileceği belirtiliyor.