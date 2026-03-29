Gıda krizi derinleşiyor: Her yıl 3 milyon çocuk açlıktan ölüyor

Dünya genelinde milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken, üretilen gıdanın devasa bir bölümü çöpe gidiyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın verilerine göre, her yıl 3 milyondan fazla çocuk açlıkla bağlantılı nedenlerle yaşamını yitiriyor. Gıdanın 1,3 milyar tonluk kısmı israf ediliyor.

Hande Karacan
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü bu yıl dördüncü kez kutlanacak ve odak noktası “gıda atığı” olacak. Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlar, bu kapsamda hükümetlerden bireylere kadar tüm paydaşları sıfır atık hareketine katılmaya davet ediyor.

Küresel ölçekte açlık sorunu giderek derinleşiyor. 2024 yılı verilerine göre, 53 ülke ve bölgede yaklaşık 295 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya kaldı. Bu sayı, bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi. Ayrıca yaklaşık 1,4 milyon kişi, açlığın en ağır aşaması olan kıtlık koşullarında yaşam mücadelesi veriyor.

30 MİLYONDAN FAZLA İNSAN GIDA KRİZİ YAŞIYOR

Gazze, Sudan ve Güney Sudan gibi bölgeler, kıtlığın en yoğun hissedildiği yerler arasında bulunuyor. Bunun yanında dünya genelinde 30 milyondan fazla insan, çok ciddi seviyede gıda krizi yaşıyor.

43 MİLYON ÇOCUK AÇLIKLA MÜCADELE EDİYOR

Bu tablodan en fazla etkilenenler ise çocuklar. Dünya genelinde 43 milyon çocuk aşırı açlıkla mücadele ederken, 5 yaş altı ölümlerinin neredeyse yarısı yetersiz beslenmeyle bağlantılı.

Öte yandan, gıda israfı küresel bir sorun olmaya devam ediyor. Çin, Hindistan ve ABD gibi büyük ülkeler, toplam israf miktarında öne çıkarken; Mısır ve Pakistan gibi ülkelerde kişi başına düşen israf miktarı dikkat çekiyor.

Altyapı eksiklikleri, yanlış depolama, verimsiz tedarik zincirleri ve tüketim alışkanlıkları bu israfın başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, bir yanda açlıkla mücadele eden milyonlar, diğer yanda ise çöpe giden milyarlarca ton gıda… Bu çelişki, küresel ölçekte daha sürdürülebilir ve bilinçli bir gıda yönetiminin gerekliliğini açıkça ortaya koyuyor.

Kaynak: AA
