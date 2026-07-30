Milyonlarca araç sahibine müjde: Polis artık ceza kesemeyecek

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Araç üzerindeki teknik değişiklikler ve bildirim zorunluluğu" başlıklı 32'nci maddesinde; "Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliğin işleten tarafından otuz gün içinde araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilmesi zorunludur. Bu fıkra hükmüne uymayan işletenlere 1.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Üzerinde mevzuata uygun olarak teknik değişiklik yapılan araçlar, değişikliğin mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenip bu durum ilgili tescil kuruluşunda araç tescil belgesine/kayıtlarına işletilinceye kadar trafikten menedilir"