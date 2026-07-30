Van Gölü, akşam saatlerinde 2 etkileyici doğa olayının ev sahipliğini yaptı. Gün batımındaki atmosferik kırılmanın oluşturduğu ilginç Güneş görüntüsü ve onun hemen ardından yükselen dolunaya çok yakın evredeki Ay'ın göl üzerindeki yansıması, izleyenlere unutulmaz manzaralar sundu.
Van Gölü’nde aynı akşam iki doğa mucizesi: Görüntüler nefes kesti
Van Gölü, aynı akşam gökyüzünde yaşanan iki büyüleyici doğa olayına ev sahipliği yaptı. Gökyüzündeki mucizenin göle yansımasını gören bir daha baktı.Kaynak: İHA
Günbatımı sırasında çekilen görüntülerde, atmosferik kırılma nedeniyle Güneş'in alt bölümünün ufuk çizgisinde basık bir görünüme büründüğü gözlemlendi.
Bu eşsiz doğa olayının, atmosferin farklı yoğunluktaki katmanlarından geçen ışınların kırılması sonucu oluştuğu bilinirken söz konusu doğa olayı, Van Gölü kıyısında dikkat çekici görüntüler meydana getirdi.
Gün batımının ardından Van Gölü'nün doğu ufkunda yükselen dolunaya çok yakın evredeki Ay, göl yüzeyine yansıyan altın sarısı ışıklarıyla vatandaşlara adeta görsel bir şölen sundu.
Ay ışığının göl üzerindeki yansıması ve dağ siluetleriyle birleşen manzara, kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.
Gölün eşsiz doğal atmosferiyle birleşen bu gökyüzü olayları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da büyük ilgisini çekerken fotoğrafçılar, kameralarıyla bölgeye akın etti.
Gün batımı ve Ay'ın aynı akşam oluşturduğu görsel zenginlik doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Bitlis Temsilcisi Dr. Cihan Önen tarafından görüntülendi.
Kaydedilen görüntüler, Van Gölü'nün sadece gündüz değil, gün batımı ve gece saatlerinde de güzel manzaralar sunduğunu bir kez daha ortaya koydu.