Fed kararı sonrası altından rekor yükseliş

Kararın ardından ons altın yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 4.085 dolar seviyesine yükseldi. Toplantıda üç Fed üyesinin faiz artışı yönünde karşı oy kullanması ise kararın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

Kararın açıklanmasının hemen ardından altın piyasasında yükseliş hız kazandı. Karar öncesinde 4.043 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, kısa sürede yaklaşık yüzde 1 prim yaparak 4.085 dolara kadar çıktı.