ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine uygun şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.
Fed kararı sonrası altından rekor yükseliş
Fed, faizleri beklendiği gibi sabit bıraktı. 3 üyenin faiz artırımı yönündeki karşı oyu ise piyasalarda sürpriz yaratırken karar sonrası altın rekor tazeledi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Kararın ardından ons altın yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 4.085 dolar seviyesine yükseldi. Toplantıda üç Fed üyesinin faiz artışı yönünde karşı oy kullanması ise kararın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.
Kararın açıklanmasının hemen ardından altın piyasasında yükseliş hız kazandı. Karar öncesinde 4.043 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, kısa sürede yaklaşık yüzde 1 prim yaparak 4.085 dolara kadar çıktı.
FED FAİZ KARARINI DUYURDU
Fed, yayımladığı karar metninde politika faizinin değiştirilmediğini bildirirken, bu kararın fiyat istikrarı ile azami istihdam hedeflerini desteklemek amacıyla alındığını ifade etti.
Açıklamada, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin güçlü büyümesini koruduğu, sermaye yatırımları ile verimlilik artışının sürdüğü belirtildi.
FED KARARI SONRASI ALTIN FIRLADI
Karar öncesinde 4.043 dolar seviyesinde bulunan ons altın, Fed'in açıklamasının ardından hızlı bir yükseliş kaydetti.
Yaklaşık yüzde 1 değer kazanan ons altın 4.085 dolar seviyesine ulaşarak yükselişini sürdürdü.
Piyasalar, Fed'in faizleri sabit tutma kararını değerli metaller açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendirirken, yatırımcıların dikkati bundan sonraki süreçte Fed'in enflasyon görünümü ve faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.