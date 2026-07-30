Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar

Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Ege'de 6 ile sarı kodlu uyarı verilirken, rüzgarın saatte 80 km hıza ulaşması bekleniyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 1

Türkiye'yi esir alan yağışlar büyük ölçüde sona erdi. Şiddetli sağanaklar yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 2

Bugün 5 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Ege'de şiddetli rüzgar hakim olacak. Güney Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 3

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 4

Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa, hamleli 80 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 5

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 6

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa yer yer hamleli 80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 7

İşte 30 Temmuz Perşembe il il hava durumu:

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 8

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 9

BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 10

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 11

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

11 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 12

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 13

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

13 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 14

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

14 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 15

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

15 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 16

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

16 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 17

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

17 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 18

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 19

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 20

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 21

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

21 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 22

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

22 23
Meteoroloji il il uyardı: Ege'de 6 ile sarı kod, 80km hızda rüzgar - Resim: 23

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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