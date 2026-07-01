Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin'in arkasındaki devasa enerji tüketimi, yeni bir bilimsel araştırmayla bir kez daha gözler önüne serildi.

Dış basında yer alan habere göre; PNAS Nexus dergisinde yayımlanan son araştırma, Bitcoin madenciliğindeki kıyasıya rekabetin ve ağ gecikmelerinin yarattığı "sonuçsuz" enerji israfının inanılmaz boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

SADECE ÇÖPE GİDEN ENERJİ 16.000 MEGAVAT

Bilim insanlarının dağıtık defter sistemini destekleyen ağlardaki kalıpları ölçmek üzere hazırladığı teorik modele göre; 2025 yılında farklı madencilerin aynı Bitcoin'i ele geçirmek için yürüttüğü sonuçsuz faaliyetler, devasa bir hesaplama gücünün boşa gitmesine neden oluyor. Verilere göre, sadece madenciler arasındaki rekabet ve verimsizlikten kaynaklanan bu israfın boyutu 16.000 megavat seviyesinde.

İsviçre Federal Enerji Ofisi istatistikleri dikkate alındığında bu rakam, İsviçre'de bulunan tam 701 hidroelektrik santralinin toplam elektrik üretim kapasitesine denk geliyor.

HOLLANDA VE NORVEÇ'İN YILLIK TÜKETİMİNİ SOLLADI

Araştırmacılar, bu israfın buzdağının sadece küçük bir kısmı olduğuna dikkat çekiyor. Haziran 2024 verilerine göre Bitcoin madencilik faaliyetlerinin toplam yıllık enerji tüketimi tahmini olarak 138 teravat-saat (TWh) seviyesinde bulunuyor. Bu korkunç tüketim miktarı, Hollanda ve Norveç gibi büyük ve gelişmiş ülkelerin bir yıllık toplam enerji ihtiyacından bile daha yüksek.

MUAZZAM İSRAFIN SEBEBİ: KAZARA ÇATALLANMA

Uzmanlara göre, "iş kanıtı" (proof-of-work) sistemiyle çalışan blok zinciri teknolojisinde, bir bloğu ilk tamamlayıp ödülü alma yarışı inanılmaz derecede şiddetlenmiş durumda. Özel veri merkezleriyle donatılmış ticari madencilik tesislerinin girdiği bu yarışta, birinci ile ikinci arasındaki fark saniyenin çok küçük kesirlerine iniyor.

Bu hız rekabeti sıklıkla "kazara çatallanma" adı verilen duruma; yani iki rakip bloğun neredeyse tamamen aynı anda kaydedilmesine yol açıyor. Ancak sistemin doğası gereği, yalnızca üzerine inşa edilen en uzun zincire sahip olan blok meşru kabul edilip madencisine ödül kazandırırken; rakip blok için harcanan tüm devasa elektrik, hesaplama gücü ve zaman geçersiz sayılarak kelimenin tam anlamıyla çöpe atılıyor.