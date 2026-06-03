Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu

TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu

TÜİK, en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. Veriler, sofralardaki görünmeyen israfı ortaya çıkardı. En çok çöpe giden gıda grubu şaşırtırken ekmek israfı da dikkat çekti. Gıdaların neden çöpe atıldığı ve tüketicilerin israfı önlemek için başvurduğu yöntemler çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. TÜİK verilerinden yapılan derlemeye göre, tüketicilerin büyük bölümü hassasiyet gösterse de bazı gıda ürünleri israf edilebiliyor.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 2

Buna göre, geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu yüzde 39,7 ile "taze meyve ve sebze" olarak kayıtlara geçti. Bu grubu yüzde 32,5 ile "ekmek" takip etti. Diğer israf edilen ürün grupları yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri, yüzde 5,9 ile kuru bakliyat oldu.

Makarna ile et ve et ürünlerinin israf edilme oranının ise yüzde 2,7'şer ile diğer gruplara göre daha düşük seviyede kaldığı görüldü.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 3

İSRAFIN ANA NEDENİ GIDALARIN BOZULMASI

Gıda ürünlerinin çöpe atılma nedenleri incelendiğinde, "bozulma" yüzde 74,4 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin yüzde 12,1'i "son kullanma tarihinin geçmesi", yüzde 6,3'ü ise "fazla satın alınması veya pişirilmesi" nedeniyle gıdaları israf ettiğini beyan etti.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 4

Hane halkının yüzde 84'ü gıda ürünlerini "hiçbir zaman" çöpe atmadığını belirtirken "nadiren" çöpe attığını belirtenlerin oranı yüzde 12,7, "sıklıkla" çöpe attığını söyleyenlerin oranı yüzde 0,3 oldu.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 5

ALIŞVERİŞ PLANLAMASINDA "LİSTE YAPMA" ALIŞKANLIĞI KORUNUYOR

Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde, 2025 yılında yüzde 54,4'ünün alışverişe liste yaparak çıktığı görüldü. Ürünün fiyatını takip ederek alışveriş yapanların oranı yüzde 14,9 olurken plansız alışveriş yapanların oranı yüzde 14,4 olarak belirlendi.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 6

Gelir gruplarına göre bakıldığında, en düşük gelir grubundaki hane halklarının alışveriş listesi yapma oranının (yüzde 57,3), en yüksek gelir grubuna (yüzde 49,9) göre daha yüksek olduğu saptandı.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 7

TÜKETİLEMEYEN GIDALAR HAYVANLARA VERİLİYOR

Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında, "tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi" öne çıktı. 2024 yılında yüzde 27,3 olan bu oran, 2025 yılında yüzde 28,7'ye yükseldi.

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TÜİK verileriyle ortaya çıktı: En çok israf edilen gıda grubu belli oldu - Resim: 8

Gelir düzeyi en düşük olan grupta tüketilemeyen gıdaları hayvanlara verme oranı yüzde 35,9 iken bu oran en yüksek gelir grubunda yüzde 27,8 oldu.

Öte yandan, tüketicilerin yüzde 83,6'sı gıda israfını engellemek için bireysel olarak elinden geleni yaptığını ifade etti.

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Kaynak: AA
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