

Aydın / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ



Katar’da düzenlenen futbol turnuvasına katılmak üzere Doha’ya giden ancak Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle hava sahasının kapatılması sonucu 12 gün boyunca Katar’da mahsur kalan Kuşadası Küçükadaspor Kulübü kafilesi yurda döndü. Uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Kuşadası’na ulaşan sporcular, aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

31 kişilik teknik heyet ve sporcu kafilesini karşılayanlar arasında AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Fatih Sarıgöz, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, İYİ Parti Kuşadası ilçe yöneticileri, iş insanları Anıl Metin Oto, Şakir Eviz ve Yaser Doğan’ın yanı sıra çok sayıda sporsever ve sporcuların aileleri yer aldı.

Katar Milli Takımı ve Aspire Akademi’nin davetiyle 25 Şubat’ta Katar’ın başkenti Doha’ya giden Kuşadalı minik futbolcuların, 28 Şubat – 5 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan uluslararası futbol turnuvasına katılması bekleniyordu. Ancak ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede artan gerilim nedeniyle turnuva iptal edildi ve hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Bu gelişmenin ardından Türk kafilesi Doha’da mahsur kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen diplomatik girişimlerin ardından kafile, Aspire Akademi tesislerinden ayrılarak otobüsle Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geçti. Yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından Riyad’a ulaşan sporcular, buradan Türk Hava Yolları’nın sabah saat 06.30’daki uçağıyla İstanbul’a geldi. Daha sonra İzmir’e uçan kafile, karayoluyla Kuşadası’na ulaştı.

Kulüp tesislerinde çocuklarını bekleyen aileler, minik sporculara sarılarak büyük sevinç yaşadı.

Mahsur kaldıkları günleri anlatan 12 yaşındaki Sami Efe Sönmez, yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı: “Biraz korktuk ama kaldığımız tesis oldukça güvenliydi. Havadaki füzeleri görebiliyorduk. Füzeler havadayken imha ediliyordu ama parçaları yere düşüyordu. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum.”

Kafile Başkanı Mustafa Gökçe ise yaşanan sürecin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Üzerimizde 21 evladımızın sorumluluğu vardı. Çok şükür çocuklarımızı sağ salim ailelerine teslim ettik. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kuşadası’nda aileler, çocuklarının sağ salim dönmesinin mutluluğunu yaşadı.