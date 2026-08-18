İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde gerçekleşen 2026 yılı terfi ve atama kararnamesi kapsamında 25 general terfi etti, 61 general ve albayın görev yeri değişti, 17 general ve albay ise emekliye sevk amacıyla merkeze çekildi.

Gazeteci Tolga Şardan, atama kararlarının iktidarın yeni "çözüm süreci" hazırlıkları ve teşkilat içi kadrolaşma/tasfiye hamleleri olmak üzere iki ana eksende biçimlendiğini iddia etti.

ÇARDAKÇI KENDİ EKİBİNİ KURDU, HALEFİNİ BELİRLEDİ

Hakkında "Menzil tarikatı" ile bağlantılı olduğuna yönelik iddialar bulunan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın, kendisinden önceki kadroları tamamen tasfiye ettiği belirtildi [Hakkında tarikat bağlantısı iddiaları bulunan Genel Komutan Orgeneral Ali Çardakçı'nın, kendisinden önceki kadroları tasfiye ederek kendi ekibini kurduğu ve halefini belirlediği öne sürüldü., Atamaları, "Genel Komutan Orgeneral Ali Çardakçı’nın, kendisinden önce göreve gelen kadroların neredeyse tümünü tasfiye etmesi ve yeni atamalarda tamamen ekibine yer vermesi" olarak yorumlayan Şardan, Çardakçı'nın kendisinden sonraki komutanı da dizayn ettiğini öne sürdü., Şardan ayrıca, teşkilatın zirvesindeki isimlere dair tartışmaları da hatırlatarak, "Görevdeki Komutan Orgeneral Ali Çardakçı için de Menzil tarikatıyla bağlantısının olduğu iddiaları siyasetçilerce dile getiriliyor bir süredir" ifadelerine yer verdi.].

Şardan'ın aktardığı detaylara göre:

Çardakçı, kıdemli yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel’i görevden aldı.

Kurtoğlu'nun görevden alınmasıyla birlikte üçüncü kıdemdeki Korgeneral Aykut Tanrıverdi’nin bir sonraki Jandarma Genel Komutanı olmasının önü açıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve iktidar kanadı Çardakçı ile yola devam etme kararı aldı.

KURTOĞLU VE YAKIN EKİBİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Kararnamede en dikkat çeken bölüm, 15 Temmuz sürecinde öne çıkan isimlerden Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve ekibinin pasifize edilmesi oldu. Kurtoğlu’nun yanı sıra Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ile eski İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukçu merkeze alınarak emeklilik yolunun açıldığı öne sürüldü [cite: Örneğin, Kurtoğlu’nun İstanbul Jandarma Komutanlığı döneminde istihbarat şube müdürü görevinde birlikte çalıştığı ve son olarak Personel Başkanlığı’nı yürüten Tümgeneral Mustafa Erdem de görevden alındı., Benzer şekilde yine Kurtoğlu’nun ekibinden olduğu ifade edilen ve daha önce İstihbarat Başkanlığı yapan Tümgeneral Ahmet Kavukçu, geçen yıl göreve başladığı Antalya Jandarma Komutanlığı’ndan bir yıl sonra merkeze çekildi., Atamalarda merkeze alınarak emeklilik yolu açılan komutanlardan büyük bölümünün Kurtoğlu’nun ekibinden olduğu iddiası gündemde.].

Ayrıca 15 Temmuz’da darbecilere karşı mücadele eden Devlet Övünç Madalyalı Tümgeneral Nurettin Alkan’ın da 2025 yılında Çardakçı tarafından emekli edildiği hatırlatıldı [Şardan, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nda yaşanan çatışmada darbe girişimcisi Fethullahçılara karşı duran isimlerden, Devlet Övünç Madalyası sahibi olan ve sonrasında hiç karargah görevi verilmeyen, aksine Moskova, Tunceli ve Balıkesir’de görevlendirilen Tümgeneral Nurettin Alkan’ın da yine 2025’te Çardakçı tarafından emekli edildiğini hatırlattı.].

DOĞU'DA "ÇÖZÜM SÜRECİ" DEĞİŞİMİ VE İMRALI DETAYI

İktidarın "terörsüz Türkiye" olarak nitelendirdiği süreç kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kritik illerde (Diyarbakır, Van, Mardin, Siirt) komutanlıklar ile bölgedeki komando tugaylarında kan değişimine gidildiği aktarıldı [Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki değişikliklerin iktidarın "terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni süreçle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı., Diyarbakır, Van, Mardin ve Siirt gibi kritik illerde jandarma komutanlıklarının el değiştirdiğine dikkat çekilen yazıda, bölgedeki komando tugaylarına yapılan yeni atamalarla "yakın gelecek için kan değişimi gerçekleştirildiği" belirtildi.].

Sürecin sembolik adımlarından biri olarak Abdullah Öcalan’ın cezaevinde bulunduğu alandan sorumlu olan İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutana Kıdemli Albay Veysel Ergün, Eskişehir Jandarma Komutanı olarak atandı.

SIRADA VALİLER VE EMNİYET MÜDÜRLERİ KARARNAMESİ VAR

Jandarma kararnamesinin tamamlanmasının ardından gözlerin İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı yeni Valiler ve Emniyet Müdürleri Kararnamesi'ne çevrildiği kaydedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin MHP’li Celal Adan’ı ziyaret etmesinin, MHP’nin bu kararnamelerdeki taleplerine yönelik bir istişare niteliğinde olduğu iddia edildi [İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Ağustos ayı başında MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan’ı ziyaret etmesinin tesadüf olmadığını ima eden Şardan, sürece dair öngörüsünü, "Ziyarette, her iki kararnameye yönelik MHP’nin taleplerinin konuşulduğunu söylemek yanlış olmaz..."]sözleriyle dile getirdi