Sene başında kırdığı rekorların ardından sert bir düşüş süreci geçiren altın, yeniden yükseliş ivmesi kazandı.
Dev İngiliz kurumu altında oranları verdi: Küresel bankaların yıl sonu altın tahminleri masada
Merkez bankalarının rekor altın talebi ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz politikası beklentileri altın fiyatlarını destekliyor. Ons altın ile gram altının yeni seviyeleri zorladığı piyasada dev finans kuruluşları yıl sonu hedeflerini açıklıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda ons altın 4 bin 400 doların üzerine çıkarken, gram altın tarafında ise 6 bin 780 TL seviyelerine ulaşıldı.
Sarı metaldeki bu toparlanmada merkez bankalarının alımları belirleyici role sahip.
Merkezi İngiltere’de bulunan Dünya Altın Konseyi verilerine göre, rezerv yöneticilerinin yüzde 89’u küresel altın rezervlerinin önümüzdeki 12 aylık dönemde artacağını öngörüyor.
Kurumların kendi portföylerindeki altın payını büyütme beklentisi ise yüzde 45 ile araştırmanın tarihi zirvesine ulaştı.
Finans otoriteleri altını kriz dönemlerindeki direnci, uzun vadeli değer koruma niteliği ve risk çeşitlendirme olanağı sebebiyle öncelikli araç olarak görüyor.
Katılımcıların büyük bir kısmı, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Amerikan dolarının rezervlerdeki payının gerileyeceğini, altının payının ise ivme kazanacağını düşünüyor.
Resmi veriler ile tahmini alımlar arasındaki farklar göz önüne alındığında bu veriler net miktardan ziyade güçlü eğilime işaret ediyor.
Yılın kalanı için belirsizlik sürerken dev yatırım bankalarının tahminlerinde belirgin farklar dikkat çekiyor:
JP Morgan: Haziran raporunda, dördüncü çeyrek beklentisini daha önce açıkladığı 6 bin 300 dolardan revize ederek, altının 2026 sonunda ons başına 6 bin dolara erişeceğini öngördü.
Goldman Sachs: Ocak ayındaki rekor ve ardından yaşanan sert düşüş öncesinde açıkladığı yıl sonu hedefini 5 bin 400 dolar düzeyinde koruyor.
Aralarında 600 dolarlık bir fark bulunan iki kurumun projeksiyonu da mevcut piyasa fiyatlamasının belirgin şekilde üzerinde kalıyor.
Tahminlerdeki sapmanın ana gerekçesi Fed'in uygulayacağı faiz patikası olarak gösteriliyor.
Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz dönemlerinde baskı altında kalırken faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla değer kazanıyor.
Son açıklanan ABD verilerinde Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 3,4 seviyesine gerilemesi, tüketici güveninin düşmesi ve perakende satışlardaki gevşeme, olası bir faiz artış beklentisini zayıflatıp altına ivme kazandırdı.
Ancak enflasyonun yeniden tırmanışa geçmesi veya Fed’in sıkılaşma adımlarına geri dönmesi yükseliş senaryolarının önündeki en temel risk faktörü konumunda.
Altının 2026 yılını hangi seviyede kapatacağı; Fed'in atacağı adımlara, merkez bankalarının fiziki alım temposuna ve küresel yatırımcı talebine bağlı olacak.
Mevcut fiyat düzeyleri dikkate alındığında, ilan edilen hedeflere ulaşılması için yılın geri kalanında güçlü bir rallinin gerçekleşmesi şart görünüyor.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.