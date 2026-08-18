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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı İbn-i Sina Mahallesi’nde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Meriç’e serzenişte bulunan şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla milletvekiline saldırdı. Saldırının ardından Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

MERİÇ AMELİYATA ALINDI

Meriç’in basın danışmanından yapılan açıklamada, milletvekilinin bağırsak bölgesinden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

İlk açıklamada Meriç’in hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edilirken, daha sonra Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Adalet Bakanlığı, Meriç’e yönelik bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğunu doğruladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

VALİ ÇEBER: KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de saldırının ardından açıklama yaptı.

Çeber, “Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz” ifadelerini kullandı.