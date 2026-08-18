SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: Daha yüksek emekli maaşı alacaklar

Erdursun konuyu şu çarpıcı hesaplamayla özetledi:

"SSK şartlarında emekli olacağını sanıp yurt dışı borçlanması yapan biri, Bağ-Kur şartlarına geçerek 9.000 gün prim şartına tabi oluyor. Eksik günleri tamamlamak için cebinden ortalama 2.7 milyon TL gibi devasa bir para çıkıyor ve bağlanacak maaş 23.500 TL civarında kalıyor. Bu kadar büyük bir parayı SGK'ya yatırmadan önce, paranın faiz getirisini ve sistemdeki statü değişikliğini çok iyi hesaplamak gerekiyor. Maaş bağlandıktan sonra geri dönüşü yok."