Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDA 12,2 PUAN FARK

Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve yanıt vermeyenlerin dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlara göre AK Parti ile YENİ Parti arasındaki puan farkı 12,2 olarak hesaplandı.