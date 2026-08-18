Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu

Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu

Yeni anket ASAL Araştırma'dan geldi. Ağustos 2026 anket sonuçlarında AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark gündem oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 1

İktidarın başlattığı terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa"nın Resmi Gazete'de yayınlanması gündemdeki yerini korurken, kamuoyu da anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Yeni anket ASAL Araştırma'dan geldi.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 2

ASAL Araştırma Ağustos 2026 milletvekili genel seçimi araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 3

Vatandaşlara, “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusunun sorulduğu anket sonuçları dikkat çekti.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 4

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri AK Parti ile YENİ Parti arasındaki oy farkı oldu.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 5

AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDA 12,2 PUAN FARK

Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve yanıt vermeyenlerin dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlara göre AK Parti ile YENİ Parti arasındaki puan farkı 12,2 olarak hesaplandı.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 6

YENİ Parti'nin ASAL Araştırma'nın Ağustos ayı çalışmasında ilk kez yer aldığı ve ilk anketinde yüzde 20'nin üzerinde oy oranına ulaştığı belirtildi.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 7

DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ, CHP DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ankette DEM Parti yüzde 9,5 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, CHP yüzde 9,2 ile dördüncü oldu.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 8

CHP'nin hemen ardından MHP geldi. MHP'nin oy oranı yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 9

İYİ Parti yüzde 4,6 ile altıncı sırada yer aldı.

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 10

İŞTE ASAL ARAŞTIRMA'NIN AĞUSTOS 2026 ANKETİ

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra açıklanan sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle:

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 11

YENİ Parti: Yüzde 21,2

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 12

DEM Parti: Yüzde 9,5

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 13

CHP: Yüzde 9,2

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 14

MHP: Yüzde 8,5

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 15

İYİ Parti: Yüzde 4,6

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 16

Zafer Partisi: Yüzde 3,3

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 17

Anahtar Parti: Yüzde 2,7

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 18

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 19

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 20

Diğer: Yüzde 3,6

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 21

AK Parti: Yüzde 33,4

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Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu - Resim: 22

ASAL Araştırma'nın Ağustos 2026 anketinde özellikle YENİ Parti'nin yüzde 21,2'lik oy oranıyla ikinci sırada yer alması dikkat çekti.

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