İktidarın başlattığı terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa"nın Resmi Gazete'de yayınlanması gündemdeki yerini korurken, kamuoyu da anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Yeni anket ASAL Araştırma'dan geldi.
Yeni anket ASAL'dan geldi: AK Parti ile YENİ Parti arasında fark gündem oldu
Yeni anket ASAL Araştırma'dan geldi. Ağustos 2026 anket sonuçlarında AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark gündem oldu.Dilek Taşdemir
ASAL Araştırma Ağustos 2026 milletvekili genel seçimi araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
Vatandaşlara, “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?” sorusunun sorulduğu anket sonuçları dikkat çekti.
Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri AK Parti ile YENİ Parti arasındaki oy farkı oldu.
AK PARTİ İLE YENİ PARTİ ARASINDA 12,2 PUAN FARK
Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve yanıt vermeyenlerin dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlara göre AK Parti ile YENİ Parti arasındaki puan farkı 12,2 olarak hesaplandı.
YENİ Parti'nin ASAL Araştırma'nın Ağustos ayı çalışmasında ilk kez yer aldığı ve ilk anketinde yüzde 20'nin üzerinde oy oranına ulaştığı belirtildi.
DEM PARTİ ÜÇÜNCÜ, CHP DÖRDÜNCÜ SIRADA
Ankette DEM Parti yüzde 9,5 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, CHP yüzde 9,2 ile dördüncü oldu.
CHP'nin hemen ardından MHP geldi. MHP'nin oy oranı yüzde 8,5 olarak ölçüldü.
İYİ Parti yüzde 4,6 ile altıncı sırada yer aldı.
İŞTE ASAL ARAŞTIRMA'NIN AĞUSTOS 2026 ANKETİ
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra açıklanan sonuçlara göre partilerin oy oranları şöyle:
YENİ Parti: Yüzde 21,2
DEM Parti: Yüzde 9,5
CHP: Yüzde 9,2
MHP: Yüzde 8,5
İYİ Parti: Yüzde 4,6
Zafer Partisi: Yüzde 3,3
Anahtar Parti: Yüzde 2,7
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,5
Diğer: Yüzde 3,6
AK Parti: Yüzde 33,4
ASAL Araştırma'nın Ağustos 2026 anketinde özellikle YENİ Parti'nin yüzde 21,2'lik oy oranıyla ikinci sırada yer alması dikkat çekti.