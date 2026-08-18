Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

ZAYIF DOLAR ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Dolar endeksindeki hareketlerin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten Bayram, doların değer kazanmasının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altın alımını daha maliyetli hale getirdiğini söyledi. Doların değer kaybetmesinin ise altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayan Bayram, zayıf doların ABD ekonomisi açısından da çeşitli avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.

Bayram, “Dolar gerilerse ABD daha rahat borç ödeyebilir, kredi imkanlarını artırabilir, halkı ve sanayiyi destekleyebilir. Altın da bundan olumlu etkileniyor. Dolar zayıfladıkça altın fiyatları yükseliyor.” ifadelerini kullandı.