Ekonomist Muhammet Bayram, bu haftanın altın piyasası açısından en önemli gündem maddesinin 19 Ağustos'ta açıklanacak Fed tutanakları olduğunu belirtti.
Muhammet Bayram gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Altın piyasasında gözler Fed tutanaklarına çevrildi. Ekonomist Muhammet Bayram, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek hareketliliğe dikkat çekerek yatırımcıların merak ettiği altın seviyeyi açıkladı.Kaynak: Haber Merkezi
Bayram, faiz indirimi beklentisinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade ederken, ons altında 4 bin 400 doların, gram altında ise yıl sonuna doğru 8 bin 400 liranın öne çıkan hedefler olduğunu söyledi. Konut ve otomobil almayı düşünenlere ise faiz indiriminin gerçekleşmesini beklemeden harekete geçmeleri tavsiyesinde bulundu.
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürürken, Ekonomist Muhammet Bayram ons ve gram altındaki önemli seviyeleri değerlendirdi. Fed'in faiz politikası, doların hareketi, jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının altının yönünü belirleyen başlıca unsurlar arasında bulunduğunu belirten Bayram, gram altın için yıl sonu beklentisinin 8 bin 400 lira olduğunu dile getirdi. Bayram ayrıca konut, otomobil ve Borsa İstanbul yatırımları konusunda da değerlendirmelerde bulundu.
ALTINDA 4 BİN 400 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Geçtiğimiz haftanın altın açısından oldukça kritik olduğunu belirten Ekonomist Muhammet Bayram, ons altında 4 bin 180 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağının yakından izlendiğini söyledi.
Ons altının 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirten Bayram, gram altının da 6 bin 800 lira seviyelerine yükseldiğine dikkat çekti:
“Geçen hafta çok önemliydi. Çünkü ons altının 4 bin 180 dolar üzerinde tutunup tutunmayacağını takip ediyorduk. Şu anda 4 bin 400 dolar seviyelerinin üzerine çıkılmış durumda. Altındaki destek noktamız 4 bin 380 doları geçti. Eğer bu hafta da 4 bin 400 dolar üzerinde kalırsa artık 4 bin 440 dolar seviyesine bakacağız. Bu da gram altında 6 bin 800 liranın daha üzerindeki seviyeleri gündeme getirebilir.”
FED'İN FAİZ KARARI ALTININ YÖNÜNÜ ETKİLİYOR
Altında yaşanan yükselişin temel nedenlerinden birinin ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler olduğunu belirten Bayram, faiz indirimi ihtimalinin güç kazanmasının değerli metalleri desteklediğini ifade etti. 19 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarının piyasalar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayram, tutanaklarda yer alacak mesajların altının kısa vadeli yönünü belirleyebileceğini söyledi.
Fed'in faiz artırmaktan ziyade faiz indirimine daha yakın olduğunu düşündüğünü belirten Bayram, “Benim tahminim faiz artırımı değil, faiz indirimi yönünde. Bu nedenle altının yönünün de yukarı olacağını düşünüyorum.” dedi.
ZAYIF DOLAR ALTIN FİYATLARINI DESTEKLİYOR
Dolar endeksindeki hareketlerin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirten Bayram, doların değer kazanmasının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altın alımını daha maliyetli hale getirdiğini söyledi. Doların değer kaybetmesinin ise altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayan Bayram, zayıf doların ABD ekonomisi açısından da çeşitli avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.
Bayram, “Dolar gerilerse ABD daha rahat borç ödeyebilir, kredi imkanlarını artırabilir, halkı ve sanayiyi destekleyebilir. Altın da bundan olumlu etkileniyor. Dolar zayıfladıkça altın fiyatları yükseliyor.” ifadelerini kullandı.
ONS ALTINDA 4 BİN 440 DOLAR DİRENCİ
Altında izlenmesi gereken seviyelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayram, ons altında 4 bin 440 doların önemli bir direnç noktası olduğunu söyledi. Fed tutanaklarının ardından olumlu bir piyasa havası oluşması ve haftanın 4 bin 440 dolar civarında tamamlanması halinde yükseliş eğiliminin daha da güçlenebileceğini belirten Bayram, yaklaşık yüzde 1'lik ilave yükselişin dahi teknik görünüm açısından önemli olacağını dile getirdi. Bayram, savaş ve jeopolitik risklerin azalmasının da altın fiyatlarına yansıdığını belirterek, gram altında 7 bin lira seviyelerinin gündeme gelmesini bu gelişmeyle ilişkilendirdi.
“EV VEYA ARABA ALACAKLAR BU DÖNEMİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ”
Bayram, yatırımcıların yalnızca altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğine odaklanmaması gerektiğini belirtti. Ev veya otomobil satın almak amacıyla birikim yapan vatandaşların, ihtiyaçları için ayırdıkları parayı yalnızca altındaki olası yükseliş beklentisi nedeniyle bekletmemeleri gerektiğini söyledi.
“Ev almak yerine altın mı alalım? Ev alın. Araba almak yerine altın mı alalım? Araba alın.” diyen Bayram, faizlerin düşmeye başlamasıyla birlikte konut ve otomobil fiyatlarında da yükseliş yaşanabileceğini ifade etti. İnşaat sektöründe yıllık bazda yaklaşık yüzde 6'lık daralma yaşandığını belirten Bayram, yüksek faizler nedeniyle yeni konut üretiminin zorlaştığını ve piyasadaki konut arzının sınırlı kaldığını kaydetti.
GRAM ALTINDA YIL SONU TAHMİNİ: 8 BİN 400 LİRA
Altında yaklaşık bir ay süren düzeltme hareketinin ardından yeniden yükseliş yaşandığını belirten Bayram, gram altının daha önce 7 bin 300-7 bin 400 lira seviyelerinden 6 bin lira civarına kadar gerilediğini hatırlattı. Bu süreçte altının daha fazla düşeceğini öngörenlerin bulunduğunu ifade eden Bayram, ardından fiyatların yeniden yükseliş eğilimine girdiğine dikkat çekti.
Ağustos ve eylül aylarında özellikle düğün sezonunun altın talebini artırabileceğini belirten Bayram, bunun fiyatlar üzerinde sınırlı da olsa destekleyici bir etki oluşturabileceğini söyledi.
Yıl sonu beklentisini de paylaşan Bayram, “Gram altında yıl sonunda 8 bin 400 lira seviyelerini görebiliriz.” dedi. Bayram, jeopolitik ortamın olumlu ilerlemesi ve savaş riskinin azalması halinde gram altında 8 bin 500 lira seviyelerinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.