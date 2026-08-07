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Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki Büyüteç köşesinde Edirne’de yürütülen ve diplomatik dokunulmazlığı olan bir araçla gerçekleştirilen insan kaçakçılığı soruşturmasının ayrıntılarını kaleme aldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye dayandırılan haberde; Casperler suç örgütüne mensup ve “Emmi” kod adını kullanan Mehmet Kurtoğlu adlı firarinin Vietnam’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Truong Nguyen Huu’ya ait aracın bagajında yurt dışına kaçırılma süreci ve gümrük kapılarındaki güvenlik açıkları gözler önüne serildi.

Yazıda aktarılan bilgilere göre, suç örgütü üyesi olan ve “Emmi” kod adını kullanan Mehmet Kurtoğlu, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle cezaevine girmemek için illegal yollardan Bulgaristan’a kaçmak istedi. Cezaevi arkadaşı aracılığıyla kaçakçılık şebekesiyle temas kuran Kurtoğlu, 30 Ocak’ta Mersin’deki evinden alınarak Silivri’ye getirildi ve bu organizasyon için 16 bin Euro ödeme yaptı.

Silivri’den Edirne’ye getirilen ve bir pansiyonda diğer firarilerle buluşturulan Kurtoğlu, ertesi sabah oto sanayi sitesindeki bir oto yıkama dükkânına götürüldü.

KONSOLOSLUK ARACININ BAGAJINDA KAPIKULE'Yİ GEÇTİLER

Görülmemiş insan kaçakçılığı yöntemi bu aşamada devreye girdi. Oto yıkamada bekleyen kaçakların yanına, Vietnam’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Truong Nguyen Huu’ya ait 06 CD 7512 diplomatik plakalı siyah Mercedes cip geldi.

Kurtoğlu ile birlikte toplam 4 kişi, diplomatik aracın bagajına bindirilerek üzerleri siyah bir örtüyle kapatıldı. Diplomatik plakanın sağladığı dokunulmazlık ve muafiyet sayesinde araç, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan hiçbir aramaya tabi tutulmaksızın yaklaşık bir saat içinde Bulgaristan’a geçiş yaptı.

SAHTE ALMAN KİMLİĞİ SINIRDA YAKALATTI

Bulgaristan’da araç değiştiren ve Romanya sınırına kadar giden Kurtoğlu’nun planı, Bulgar polisine ibraz ettiği sahte Almanya kimliğinin şüphe çekmesi üzerine bozuldu. Kimliğin sahte olduğu anlaşılınca gözaltına alınan Kurtoğlu, Kapıkule’den Türkiye’ye sınır dışı edildi. Türkiye’ye teslim edildikten sonra tutuklanan Kurtoğlu’nun adli makamlara verdiği detaylı ifadeler, diplomatik araçlı kaçakçılık şebekesini deşifre etti.

Tolga Şardan köşe yazısında soruşturma dosyasındaki bazı soru işaretlerine dikkat çekti.

ANORMAL TRAFİK

Soruşturma kayıtlarına göre söz konusu diplomatik araç, 23 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arasında defalarca Kapıkule üzerinden Bulgaristan’a ve Pazarkule üzerinden Yunanistan’a giriş-çıkış yaptı. Şardan, 10 günde defalarca sınırı geçen diplomatik plakalı bir aracın gümrük muhafaza ekiplerinin dikkatini çekmemesini sorguladı.

DİREKSİYONDAKİ MEÇHUL SÜRÜCÜ

İddianamede 7 sanık hakkında 10 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, kaçış sırasında aracı kullanan ve "Türkçe bilmediği" belirtilen sürücünün kimliğinin henüz belirlenemediği ve ayrı bir soruşturma konusu yapıldığı ifade edildi.

Geçen ay görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan 7 sanığın tamamının "tutuklulukta geçirdikleri süre" gerekçe gösterilerek tahliye edildiği öğrenildi.