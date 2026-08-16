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Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde uzun süredir beklenen terfi ile atama kararları Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararname ile birlikte jandarma teşkilatının tepe yönetiminde ve büyükşehirlerin komuta kademesinde köklü değişikliklere imza atıldı.

PAŞALAR KOMUTANLIK EMRİNE ÇEKİLDİ, YENİ GÖREV VERİLMEDİ

30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak yeni atama kararlarına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan 7 general ve 18 albay bir üst rütbeye terfi ettirildi. Terfi heyecanının yanı sıra, teşkilatın en üst kademesinde dikkat çeken bir nöbet değişimi yaşandı.

Sözcü'de Emin Özgönül'ün haberine göre; mevcut Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve Korgeneral Münir Güzel'in yanı sıra; Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer, Personel Başkanı Tümgeneral Mustafa Erdem ile 12 ilin jandarma komutanı mevcut görevlerinden alınarak komutanlık emrine çekildi. Ama kendilerine yeni görev verilmedi.

Boşalan Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevlerine ise iki deneyimli korgeneral getirildi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Ünsal Bulut ile Jandarma Asayiş Başkanı Korgeneral Murat Bulut, teşkilatın yeni genel komutan yardımcıları olarak atandı.

BÜYÜKŞEHİRLERİN GÜVENLİK YÖNETİMİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Atama kararnamesinin en çok ses getiren bölümlerinden biri de kritik illerdeki jandarma komutanlıklarında yaşanan revizyon oldu. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere Diyarbakır, Antalya ve Bursa il jandarma komutanlarının görev yerleri değiştirildi.

Yapılan atamalara göre Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu İstanbul’a, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu başkent Ankara’ya, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Halil Şen ise İzmir’e görevlendirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Korgeneral Yusuf Kenan Topcu Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’nın başına geçerken; Ankara İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na, İzmir İl Jandarma Komutanı Metin Düz ise Asayiş Başkanlığı görevine getirildi.

187 YILLIK TARİHTE İLK KADIN YÖNETİCİ VURGUSU

Yeni atama ve terfi rüzgarının yaşandığı Jandarma teşkilatında, yakın dönemde hayata geçirilen tarihi bir görevlendirme de yeniden hafızalara kazındı. Geçtiğimiz Şubat 2026'da alınan kararla, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan sorumlu makama getirilmişti. Yiğitbaşı, bu kritik görevlendirme ile Jandarma'nın 187 yıllık köklü tarihinde teşkilatın sorumluluğunu üstlenen ilk kadın olarak tarihe geçmişti.