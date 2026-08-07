Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın geri adım atmadığı "çerçeve yasa"ya tepkiler gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. İzzet Özgenç, yayımladığı "Sayın Cumhurbaşkanı'na Mektup (II)" başlıklı değerlendirmesinde, TBMM'ye sunulan 5 Ağustos 2026 tarihli ve 2/3793 esas sayılı kanun teklifinin özel bir etkin pişmanlık düzenlemesi olmadığını belirtti.

Özgenç'e göre teklif, geçmişte "eve dönüş yasası" olarak bilinen düzenlemelerden farklı olarak, kişinin işlediği suçlardan dolayı pişmanlık göstermesini, örgüte ilişkin bilgi vermesini ya da somut suçların ortaya çıkarılmasına katkı sunmasını şart koşmuyor.

"HİÇBİR PİŞMANLIK ŞARTI ARANMIYOR" İDDİASI

Özgenç, teklifin 6. maddesine dikkat çekerek, ceza infaz kurumlarında bulunan PKK mensubu hükümlülerin talep dışında pişmanlığa ilişkin herhangi bir koşul aranmaksızın serbest bırakılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Bu durumun infaz hukuku açısından sorun oluşturacağını savunan Özgenç, teklifin hükümlüler arasında farklı uygulamalara yol açabileceğini ifade etti.

"EVRENSEL HUKUK İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Açıklamasında, hükümlülerin mahkumiyetlerine konu olan silahlı saldırı, kasten yaralama, tehdit, eziyet, kundaklama ve benzeri suçların yeniden değerlendirilmediğini vurgulayan Özgenç, kanun teklifindeki bazı düzenlemelerin ceza hukukunun ve hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

ALT KOMİSYON ÇAĞRISI

Prof. Dr. İzzet Özgenç, söz konusu teklifin TBMM Adalet Komisyonu'nda mevcut usullerle düzeltilmesinin mümkün olmadığını belirterek, teklifin uzmanların katılımıyla yeniden değerlendirilmesi amacıyla bir alt komisyona sevk edilmesi gerektiğini ifade etti.

Özgenç, teklifin kapsamlı biçimde yeniden ele alınarak revize edilmesi çağrısında bulundu.

İşte Prof. Dr. İzzet Özgenç'in beğeni ve yorum yağan paylaşımı;

ÇERÇEVE YASA KİMLERİ KAPSIYOR?

Çerçeve yasa teklifi PKK/KCK ile bağlantılı oluşumların faaliyetleri kapsamında veya bu yapılanmalar lehine işlenen suçları kapsayacak:

PKK/KCK’yı kurma veya yönetme,

Örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme,

Örgütün propagandasını yapma,

Örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçlar,

Örgüt lehine işlenen 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçlar.

Diğer terör örgütleri, örgüt mensuplarının kişisel suçları ve örgüt faaliyetleriyle bağlantısı bulunmayan adli suçlar düzenlemenin dışında tutulacak.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları da kapsam dışında.

Ayrıca 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarla, bu tarihten önce işlenerek müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen dosyalar düzenlemeden yararlanamayacak. Bu hüküm nedeniyle Abdullah Öcalan’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı değerlendiriliyor.