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İktidarın "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırladığı ve "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyan PKK'lılara özgürlük verecek olan yasa teklifi, 360 milletvekilinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

592 milletvekilinden 360'ının imzasını taşıyan teklifin, komisyon ve ardından Genel Kurul gündemine alınması planlanıyor.

MHP'DE TEK DİKKAT ÇEKEN EKSİK İMZA

Teklife MHP'nin destek verdiği belirtilirken, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in imzasının yer almaması siyasi kulislerde dikkat çekti.

Gelişmenin ardından gözler Yönter'e çevrilirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

"BİR CANIM VAR..." PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden mart ayında ayrılan İzzet Ulvi Yönter, yeni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir canım var; o da vatana, millete, devlete ve davama feda olsun…"

Paylaşımın, yasa teklifinin Meclis'e sunulmasının hemen ardından gelmesi kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İzzet Ulvi Yönter'in raporlu olması nedeniyle yasa teklifine imza atamadığını söyledi. Özdemir, raporlu bir milletvekilinin bu süreçte imza atmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Yönter, 27 Mart'ta yaptığı açıklamayla MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurmuş, istifa açıklamasında "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.