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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 5 Ağustos 2026 tarihinde sunulan “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, beraberinde büyük bir hukuki fırtına getirdi. Ceza hukuku alanındaki otorite isimlerden Prof. Dr. İzzet Özgenç, teklifin içeriğine dair çok sert eleştirilerde bulunarak, yasanın bu haliyle geçmesinin devleti felakete sürükleyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı'na hitaben yazdığı açık mektubu kişisel #X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Özgenç, taslağın terör örgütü yöneticilerine adeta bir "şartlı genel af" sunduğunu detaylı hukuki gerekçelerle ortaya koydu.

'Kandil'deki yöneticilere kamu yolu açılıyor'





Kanun teklifinin infaz erteleme ve denetim mekanizmalarını inceleyen Özgenç, en büyük tehlikenin terör örgütünü yöneten kadrolara yönelik olduğunu belirtti. Yasadaki boşlukların PKK yöneticilerini doğrudan kamu görevlerine taşıyabileceğini vurgulayan deneyimli hukukçu, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Söz konusu Teklif düzenlemelerine göre; “Kandil”den terör örgütünün faaliyetlerini uzun zamandan beri yönetmeye devam eden kişiler, haklarında soruşturma açılmadan ve herhangi bir hak kısıtlamasına tabi tutulmadan serbest bırakılabilecek, seçilme veya atama yoluyla kamu görevi üstlenebileceklerdir. (...) Teklifle oluşturulması düşünülen Kurulun talebi üzerine “infaz hakimi” (?), PKK mensubu hükümlülerin denetim süresi dolmadan seçilme veya atama yoluyla kamu görevi üstlenebilmelerine karar verebilecektir. Bu suretle özel af uygulaması, kapsama giren bazı hükümlüler bakımından denetim süresi henüz dolmadan genel affa dönüşebilecektir."

Katledilen masumlar ve rehin alınan kamu görevlileri...



Prof. Dr. Özgenç'in dikkat çektiği bir diğer başlık ise, geçmişte kanlı eylemlerin emrini verenlerin soruşturma zırhına büründürülmesi oldu. Örgüt yöneticilerinin kasten adam öldürme suçlarına doğrudan iştirak edip etmediklerinin dahi araştırılmadan dosyalarının ertelenebileceğini belirten Özgenç, tehlikenin boyutunu şu sözlerle gözler önüne serdi:

"Kasten öldürme suçu Teklif kapsamı dışında tutulmuş olmakla birlikte; Teklif hükümlerine göre, kamu görevlisi - sivil, Türk – Kürt, yaşlı – çocuk ayrımı yapmaksızın savunmasız binlerce insanın katledildiği süreçte örgütü yöneten kişiler, haklarında hiçbir soruşturma işlemi yapılmadan serbest bırakılabileceklerdir (m. 1, f. 2; m. 3, f. 3). Keza, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı şantaj malzemesi olarak kullanılmak üzere çok sayıda kamu görevlisini kaçırarak uzun süre rehin tutma, bu kamu görevlilerine eziyet ve kötü muamelede bulunma gibi suçların işlenmesi süreçlerinde örgütü yöneten teröristler, haklarında hiçbir soruşturma işlemi yapılmadan serbest bırakılabileceklerdir."

Abdullah Öcalan istisnasındaki hukuk garabeti





Kanun teklifinde PKK lideri Abdullah Öcalan için uygulanan örtülü istisnanın hukuki çelişkiler barındırdığını dile getiren İzzet Özgenç, kanun yapım tekniğindeki hatalara şu alıntıyla dikkat çekti:

"Teklifte, Abdullah Öcalan ile ilgili mahkumiyet hükmü örtülü bir şekilde istisna kılınmıştır. Bu istisnanın oluşturulmasında hukuk tekniği bakımından bir çelişkiye düşülmüştür. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçunu 1 Haziran 2005 tarihinden günümüze kadar işleyenler Teklif hükümlerinden yararlanabilecek iken, aynı suçu bu tarihten önce işleyenlerin yararlandırılmaması, kanun tekniği bakımından sorunludur."



PKK'nın malvarlıkları

Yeni kurulacak idari Kurul'un terör suçluları hakkındaki soruşturmaları izne bağlamasını eleştiren Özgenç, teklifteki akılalmaz maddelerden bir diğerini ve PKK'nın elindeki devasa malvarlıklarının akıbetini de şu sözlerle sorguladı:

"Teklifte, haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılan kişilerin tabi tutulacakları denetim süresi zarfında 'soruşturma ve kovuşturma nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılması'na yönelik olarak bir hükme yer verilmiştir (m. 7, f. 4, bent a). Bu hükmün hukuk sistemimiz ile bağdaşır ve uygulanabilir hiçbir yönü bulunmamaktadır... Söz konusu Kanun Teklifinde PKK’nin kontrolü altındaki malvarlığı değerlerinin akıbetinin ne olacağına dair hiçbir hükme yer verilmemiş olması, dikkat çekicidir."



Prof. Dr. İzzet Özgenç'in paylaşımı şu şekilde:



