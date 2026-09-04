Kaynak: İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 26 yıldır tekstilcilik yapan Ertuğrul Ç. ile komşusu arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden iş yeri anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. Ertuğrul Ç., iş yerine gelen komşusunu darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Ertuğrul Ç., yaşananların 3 yıldır süregelen husumetin son aşaması olduğunu belirtti. Komşusunun yan taraftaki iki dükkanı satın almasının ardından aradaki duvarları kendisine haber vermeden yıktığını iddia eden Ertuğrul Ç., tadilat ve baca nedeniyle başlayan sorunların zamanla büyüdüğünü söyledi.

“DÜKKANIMA ÇÖKMEYE ÇALIŞTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM”

Komşusunun temel amacının kendisini iş yerinden uzaklaştırmak ve dükkanını alarak kendi iş yerini genişletmek olduğunu öne süren Ertuğrul Ç., yaşanan süreci şu sözlerle aktardı:

"Üç sene önce yan taraftaki iki dükkanı Almanya’dan gelen bir şahıs satın aldı. Bir gece haber vermeden aradaki duvarları yıktı. Sabah geldiğimizde her yer toz toprak içindeydi. Kızdım, sitem ettim ama ‘Sonuçta komşuyuz’ dedim. Yapı denetime gidip ‘Bunun müsaadesi var mı?’ diye sordum. Bana karşı tavırlı bir tutum sergilediler."



Sürecin devamında dükkanının havalandırmasının yakınına mutfak ve gaz bacası yerleştirildiğini iddia eden Ertuğrul Ç., belediye birimlerine yaptığı başvurulardan sonuç alamadığını belirterek şunları kaydetti:

"Akşama kadar yemek ve gaz kokusuyla çalışılır mı? Kaldırılmasını istedim, kaldırmadılar. Ruhsat müdürlüğüne gittim. ‘Bacaların çatıya çıkması gerekir, böyle ruhsat verilir mi?’ dedim. Laftan anlamayınca tepki gösterdim, belediye başkan yardımcılarına kadar durumu ilettim ama hiçbir sonuç alamadım."

“BENİ SUSTURMAYA ÇALIŞTIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM”

Belediyedeki bir görevliyle ilgili rüşvet iddialarının ardından sosyal medyada eleştirel bir paylaşım yaptığını ve bu nedenle komşusunun kendisinden şikayetçi olduğunu iddia eden Ertuğrul Ç., kavga anına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Tavırlarından saldırı olacağını anladım ve kendimi savunmak için müdahale ettim, arbede çıktı. Sonra da gidip ‘Beni dövdü’ diye şikayetçi olmuş. Hem emniyete şikayet ediyorsun hem dükkanıma geliyorsun. Belediyedeki usulsüzlüklerin ortaya çıkmaması için beni susturmaya çalıştıklarını düşünüyorum ama başaramazlar."

“KUMAŞLARA ÇAMAŞIR SUYU DÖKÜP KAÇTI”

Daha önce de dükkanına şüpheli kişilerin geldiğini ve mallarının zarar gördüğünü ileri süren Ertuğrul Ç., sipariş verme bahanesiyle gelen bir kişinin poşetten çıkardığı çamaşır suyunu kumaşlara ve dikili ürünlere dökerek kaçtığını, olayın güvenlik kameralarınca tespit edilip şüphelinin yakalandığını söyledi. Savcılığın zarar tespiti yaptığını ve yargı sürecinin devam ettiğini vurguladı.

“HİÇ KİMSEM YOKSA DEVLETİM VAR”

Uğradığı baskıların sona ereceğine inanmadığını söyleyen Ertuğrul Ç., hakkını sonuna kadar arayacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim düşüncem; amaçları beni buradan kaçırmak, dükkanımı alıp kendi yerlerini büyütmek. Dükkanıma çökmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Beni sahipsiz sanıyorlar ama hiç kimsem yoksa devletim var."