Yeniçağ Gazetesi
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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti

Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde bir iş yerinde çıkan kavga kanlı bitti. Nedeni henüz belli olmayan tartışmada A.E., T.T.’yi tabancayla diz ve kasığından vurdu.

Kaynak: DHA
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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti - Resim: 1

Kırıkkale’de iş yerinde çıkan kavgada A.E.'nin (26), tabancayla kasık ve dizinden vurduğu T.T. (48) ağır yaralandı.

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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti - Resim: 2

Hacılar beldesindeki bir iş yerinde meydana geldi. A.E. ile T.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.E., yanında bulunan tabancayla T.T.'ye 3 el ateş etti.

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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti - Resim: 3

Diz ve kasık bölgesinden vurulan T.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. T.T., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye altına alının T.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti - Resim: 4

Olayın ardından kaçan A.E., 1 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca ise olay yerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki boş arazide bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti - Resim: 5
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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti - Resim: 6
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Tartışma kanlı bitti: Silahını çekip üst üste ateş etti - Resim: 7
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