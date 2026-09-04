Yeniçağ Gazetesi
04 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi

ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi

ŞOK Marketler, kışlık hazırlıkların hız kazandığı bu dönemde gıda güvenliği adına yeni bir adım attı. Milyonlarca müşteriye duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 1

Taze meyve ve sebzede gıda güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen ŞOK Marketler, milyonlarca vatandaşın kış hazırlığı telaşına girdiği bu dönemde ezber bozan bir uygulamaya imza attı.

1 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 2

Şirket, özellikle salça ve konserve yapımının vazgeçilmezi olan 'Rio' domatesleri de pestisit (tarım ilacı) analizi programına dahil ettiğini duyurdu.

2 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 3

Artık ŞOK raflarına gelen Rio domatesler, laboratuvar testlerinden geçmeden satışa sunulmuyor.

3 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 4

Şirketin tedarik platformlarında kurulan özel laboratuvarlarda Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluk testinden geçen ürünler, raflarda "Pestisit Analizinden Geçmiştir" etiketiyle yerini alıyor.

4 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 5

Tüketiciler, domates kasalarının üzerindeki bu etikette yer alan karekodu (QR kod) okutarak ürünün laboratuvar analiz raporuna 'Cepte ŞOK' uygulaması üzerinden anında ulaşabiliyor.

5 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 6

İlk etapta salkım domates, biber ve narenciye ile başlayan süreç Rio domates ile genişledi.

6 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 7

Önümüzdeki günlerde sarımsak ve çekirdeksiz üzüm de bu analiz ağına dahil edilecek.

7 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 8

2020 yılından bu yana uygulanan "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" modeliyle çiftçilerle doğrudan sözleşmeli üretim yapan ŞOK Marketler, sadece rafları değil tarlayı da denetliyor.

8 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 9

Ziraat mühendisleri aracılığıyla üreticilere doğru ilaçlama, hasat zamanlaması ve sürdürülebilir tarım eğitimleri veriliyor. Yapılan analiz sonuçları çiftçilerle de paylaşılarak hatalı uygulamaların tarlada düzeltilmesi sağlanıyor.

9 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 10

Sürecin detaylarını paylaşan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, gıda güvenliğini tarladan sofraya uzanan bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını vurguladı. Demirel, şu ifadeleri kullandı:

10 11
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi - Resim: 11

"Müşterilerimizin evlerinde kışlık mutfak hazırlıklarının başladığı bu dönemde, Rio domatesleri de pestisit kontrolünden geçirerek mağazalarımızda buluşturuyoruz. Kış hazırlıklarının gönül rahatlığıyla yapılmasını arzu ediyoruz. QR kodlar aracılığıyla analiz sonuçlarını paylaşarak süreci tamamen şeffaf hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni laboratuvarlar açarak çok daha fazla üründe analiz yapmaya devam edeceğiz."

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro