Taze meyve ve sebzede gıda güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefleyen ŞOK Marketler, milyonlarca vatandaşın kış hazırlığı telaşına girdiği bu dönemde ezber bozan bir uygulamaya imza attı.
ŞOK Marketler milyonlarca müşteriye duyurdu: Tek tek tespit edildi
ŞOK Marketler, kışlık hazırlıkların hız kazandığı bu dönemde gıda güvenliği adına yeni bir adım attı. Milyonlarca müşteriye duyurdu.Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, özellikle salça ve konserve yapımının vazgeçilmezi olan 'Rio' domatesleri de pestisit (tarım ilacı) analizi programına dahil ettiğini duyurdu.
Artık ŞOK raflarına gelen Rio domatesler, laboratuvar testlerinden geçmeden satışa sunulmuyor.
Şirketin tedarik platformlarında kurulan özel laboratuvarlarda Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluk testinden geçen ürünler, raflarda "Pestisit Analizinden Geçmiştir" etiketiyle yerini alıyor.
Tüketiciler, domates kasalarının üzerindeki bu etikette yer alan karekodu (QR kod) okutarak ürünün laboratuvar analiz raporuna 'Cepte ŞOK' uygulaması üzerinden anında ulaşabiliyor.
İlk etapta salkım domates, biber ve narenciye ile başlayan süreç Rio domates ile genişledi.
Önümüzdeki günlerde sarımsak ve çekirdeksiz üzüm de bu analiz ağına dahil edilecek.
2020 yılından bu yana uygulanan "Tarladan Sofraya Doğru Tarım" modeliyle çiftçilerle doğrudan sözleşmeli üretim yapan ŞOK Marketler, sadece rafları değil tarlayı da denetliyor.
Ziraat mühendisleri aracılığıyla üreticilere doğru ilaçlama, hasat zamanlaması ve sürdürülebilir tarım eğitimleri veriliyor. Yapılan analiz sonuçları çiftçilerle de paylaşılarak hatalı uygulamaların tarlada düzeltilmesi sağlanıyor.
Sürecin detaylarını paylaşan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, gıda güvenliğini tarladan sofraya uzanan bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını vurguladı. Demirel, şu ifadeleri kullandı:
"Müşterilerimizin evlerinde kışlık mutfak hazırlıklarının başladığı bu dönemde, Rio domatesleri de pestisit kontrolünden geçirerek mağazalarımızda buluşturuyoruz. Kış hazırlıklarının gönül rahatlığıyla yapılmasını arzu ediyoruz. QR kodlar aracılığıyla analiz sonuçlarını paylaşarak süreci tamamen şeffaf hale getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni laboratuvarlar açarak çok daha fazla üründe analiz yapmaya devam edeceğiz."