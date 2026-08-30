Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı

Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı

Adana’da özel halk otobüsü ile ambulans sürücünün yol tartışması kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan ambulans sürücü otobüsün önün kesti. Özel halk otobüsünün sürücünü darp etti. Otobüs şoförü davacı oldu. İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 1

Adana’da yol verme nedeniyle özel halk otobüsü şoförü ile ambulans şoförü arasında çıkan kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. İl Sağlık Müdürlüğü ise ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 2

Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Berke Öz, seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen ambulans şoförüyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 3

Tartışmanın büyümesi üzerine ambulans şoförü, aracından inip otobüse binerek hakaret ettiği öne sürülen Öz ile kavga etmeye başladı. Kavga anı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 4

Kavgayı, otobüsteki yolcular ayırdı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü de yaşanan kavgayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını bildirdi.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 5

Öte yandan ambulans şoförünün, polise giderek Öz'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 6

Yaşadıklarını anlatan Berke Öz, “Seyir halinde yolumda ilerlerken, yolcularımla birlikte sol şeritte seyrediyordum. Ambulans sürücüsü sağa sinyal vererek sağ tarafıma geçti.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 7

Yanıma yanaşıp neden yol vermediğimi söyleyerek laf attı. Ben de seyir halinde başka araçlar olduğu için kendisine yol veremediğimi söyledim.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 8

Bunun üzerine ambulansın önünü aracıma kırdı. Daha sonra araçtan inerek beni darbetmeye başladı. Olay sırasında aracımın ön camı ve kaportası da hasar gördü” dedi.

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 9

Darp raporu alacağını belirten Berke Öz, ambulans şoföründen şikayetçi olacağını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 10
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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 11
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Siren sesleri yerini yumruklara bıraktı: Önce önünü kesti, sonra saldırdı - Resim: 12
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