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Kaynak: Haber Merkezi

Birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler medyaya yansıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Şimşek, mahkeme sonuçlanana kadar üyelikten istifa ettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaylarla ilgili yeni görüntüler çıkmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında taraflar arasında yaşanan gerginliğin bazı anları yer alırken, görüntülerle ilgili incelemenin sürdüğü ifade edildi.

Özlem Şanver, Nisan 2026’da fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi, 6284 sayılı Kanun kapsamında Berhan Şimşek hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri uygulanması kararını hükmetti.