Yargıtay dönüşü aynı karar: İğneada’daki Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü

Davanın tek tutuklu sanığı tesis sahibi Bülent Bayrak, savunmasında kötü bir insan olmadığını, köy çocuğu olduğunu belirterek, babası ile birlikte kurduğu yatırımları anlattı. Sel olayının ön görülemez doğal bir afet olduğunu savunan Bayrak, "20 yıldır ruhsatsız olan 2 ev 2 ahıra ruhsat aldık. Sel hafta sonu olsa çadırla konaklayan yüzlerce insan ölürdü. Bilirkişi raporlarında tutarsızlık var. Hakim ve savcılarla rüşvet verdim diye söylentiler var. Ben hiç birisini tanımıyorum. Bilsem çöp bırakmazdım, insanların ölmesine nasıl göz yumabilirim? İnsanlar çok değerli çok çok üzgünüm. Ben bu kadar hayatımın mahvolmasını bile bile nasıl yaparım? Bu doğal afeti nasıl öngörebilirim? Ben kimseye rüşvet vermedim. Ben bir köy oluşturmaya büyükşehirde yaşayanların doğal yaşama erişebilmeleri için bir proje yaptım. Bu proje ile her ilde yapılsa göçler önlenir. Herkes çok olumlu bir proje olduğunu söyledi. İşyerim fabrikam şirketim her şeyim gitti. 7 milyon dolar servetim vardı şuan 10 milyon dolar borcum var" dedi.