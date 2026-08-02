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Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz dönüşüm desteğine ilişkin yaptığı yeni düzenlemeyi değerlendirdi. Avdagiç, düzenlemenin iş dünyası açısından önemli kolaylıklar sağladığını ifade etti.

“EN ÖNEMLİ ADIM TAAHHÜDÜN KALDIRILMASI”

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğinin en dikkat çeken yönünün, firmalara getirilen “döviz almama taahhüdünün” kaldırılması olduğunu belirten Avdagiç, eski uygulamada firmaların döviz bozdururken bir ay boyunca döviz almama sözü vermek zorunda kaldığını hatırlattı.

Bu durumun özellikle ithal girdi kullanan üreticiler için önemli bir kısıt oluşturduğunu vurgulayan Avdagiç, yeni sistemde bilanço temelli bir değerlendirmeye geçilmesini ticari hayatla daha uyumlu bulduklarını söyledi.

KOBİ’LER İÇİN YENİ FIRSAT

Yeni düzenlemeyle aracı ihracatçıların, katma değeri yüksek üretim yapan tedarikçiler adına da işlem gerçekleştirebileceğini belirten Avdagiç, bu sayede doğrudan ihracat yapmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin de sisteme dahil edildiğini ifade etti.

Destek ödemelerinin doğrudan üretici firmaların hesabına aktarılacak olması da dikkat çeken yenilikler arasında yer aldı.

“UYUM MALİYETLERİ AZALACAK”

Düzenlemenin, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için kullanılan reeskont kredileriyle uyumlu hale getirilmesini olumlu değerlendiren Avdagiç, bu sayede firmaların uyum maliyetlerinin azalacağını dile getirdi.

NİHAİ BEKLENTİ: ZORUNLULUK KALDIRILSIN

İTO olarak daha önce de döviz dönüşüm desteğinin sadeleştirilmesi yönünde taleplerini ilettiklerini belirten Avdagiç, mevcut destekten yararlanmayı zorlaştıran şartların büyük ölçüde giderildiğini söyledi.

Ancak iş dünyasının nihai beklentisinin net olduğunu vurgulayan Avdagiç, “Yüzde 35’lik ihracat bedeli satış zorunluluğunun tamamen kaldırılmasıdır” dedi.

Düzenlemenin büyük bölümünün 1 Ekim 2026’da yürürlüğe girmesi beklenirken, uygulamaya ilişkin detayların ayrıca yayımlanacak talimatla netleşeceği bildirildi.