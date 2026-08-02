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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve diğer bölge ülkelerinden gelen talep üzerine, yeni bir diplomatik zemin oluşturulması şartıyla Tahran'a yönelik planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

Saldırıların durmasının ardından Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açılması için anlaşma sağlandığı yönünde iddialar ise gündeme geldi.

İRAN'DAN YALANLAMA: GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İranlı müzakere heyetine yakın bir kaynak, Hürmüz Boğazı’na ilişkin iddialara dair açıklama yaptı.

İsmi açıklanmayan kaynak, Hürmüz Boğazı’nın gemi geçişlerine açıldığı yönünde ortaya atılan anlaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve herhangi bir anlaşma yapılmadığını söyledi.

Öte yandan ismi açıklanmayan askeri bir kaynak da, ABD'nin "düşmanca" eylemleri sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını, gemilerin yalnızca ilan edilen rota üzerinden ve Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin izniyle geçiş yapabileceğini ifade etti.