Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor

Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde tarladan taze taze toplanan acurlar yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Üretici Harun Hasırcı, haftada birkaç kez yapılan hasatla kilosu 50 TL'den satışa sunulan doğal acurların yok sattığını belirtiyor.

Kaynak: İHA
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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 1

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen acurların hasadı başladı

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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 2

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde doğal yöntemlerle yetiştirilen acurlar pazardaki yerini almaya başladı.

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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 3

Günlük hasat edilen taze acurlar, özenle paketlenerek hem perakende hem de toptan olarak tüketicilere ulaştırılıyor.

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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 4

Emcelli Mahallesi'nde üreticilik yapan Harun Hasırcı, acurları sabah erken saatlerde tarladan topladıklarını ve tazeliğini koruyarak müşterilere teslim ettiklerini dile getirdi.

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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 5

Hasırcı, düğün ve sünnet organizasyonları için de toplu satış yaptıklarını belirterek,

şunları söyledi:

"Acurları taze olarak tarladan toplayıp anında müşterilerimize ulaştırıyoruz.

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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 6

Düğün ve sünnet sahipleri ile turşu kurmak isteyen hanımlar yoğun talep gösteriyor. Haftada iki-üç gün hasat yaparak ürünleri taze taze teslim ediyoruz."

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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 7

Salatalık grubunda yer alan acurun özellikle turşu yapımında tercih edildiğini ifade eden Hasırcı, acurun rendeleyip yoğurtla cacık yapılarak ya da dilimlenip hafif tuzlanarak da tüketildiğini söyledi.

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Haftada 3 kere hasat ediliyor: Kilosu 50 liradan satılıyor - Resim: 8

Ürüne ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Hasırcı, "Doğal olarak yetiştirdiğimiz acurlara talep oldukça yüksek. Kilosunu 50 liradan satıyoruz." dedi.

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