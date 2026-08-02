Emeklilik süresi dolan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri olan dilekçe tarihi hakkında kritik değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, 2024 ile 2025 arasında yaşanan yüzde 31'lik dev maaş farkının aksine, 2026 ile 2027 arasında sadece yüzde 4 ila yüzde 6 civarında bir fark oluşacağını söyledi.
SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Daha yüksek emekli maaşı alacaklar
Hazine'nin SGK'ya aktardığı yüzde 25'lik otomatik prim katkısının kaldırıldığını belirten Ete, "SGK her ay 100 ile 200 milyar lira arasında açık verebilir, emekli aylıkları sosyal yardıma dönüşebilir" uyarısında bulundu. Ete emekli maaşlarında kritik öneme sahip dilekçe tarihiyle ilgili detay verdi.Cemile Kurel
Ete, emekli maaşlarının nasıl güncellendiğini ve 2026 yılında emekli olmanın püf noktalarını şu sözlerle açıkladı:
"Biz birinin emekli aylığını hesaplarken o kişinin bütün ömür boyunca yaptığı çalışma sürelerini gün hesabı yaparak ve prime esas kazançlarını dikkate alarak hesaplarız. Emekli olacağı yıl geçmiş yatan primleri güncellenir. Güncelleme katsayısı ise bir önceki yılın TÜFE oranı ile gayri safi yurt içi hasıla oranı alınarak hesaplanır.
31 Aralık 2025’e kadar emeklilik dilekçesi verenler, Ocak ayındaki yüzde 12,19 ve Temmuz ayındaki yüzde 17,76 enflasyon farkını alarak toplamda yüzde 32,1 enflasyon farkıyla emekli olacaklar. Yani 2026 yılı içinde emekli olanlar bu yüzde 32'lik farkı cebine koyuyor.
1 Ocak 2027'de dilekçe veren ise bu yüzde 32'yi alamayacak, onun yerine 2026 yıl sonu TÜFE ve büyüme oranıyla güncelleme yapılacak. Eğer 2026 sonu enflasyon beklentiniz yüzde 32’nin altındaysa 2026’da emekli olmak doğrudur."
Uzun Yıllardır Çalışanlar Dikkate Almalı: "Kıdem Tazminatı Maaş Farkını Kapatabilir"
Dilek Ete, emeklilik kararında sadece aylık katsayısının değil, kıdem tazminatının da mutlaka hesaba katılması gerektiğini vurguladı:
"2026 ile 2027 arasında yüzde 30’luk dev bir fark yok. 20-25 yıldır aynı işletmede çalışan biri için her yıl kıdem tazminatı tavanı yüzde 15-yüzde 20 civarında artıyor. Maaştaki yüzde 4-5'lik kaybı önleyeyim derken, toplu alacağınız kıdem tazminatındaki yüzde 15-20'lik artıştan vazgeçmek doğru olmaz.
SSK ve Bağ-Kur'lular bu hesabı iyi yapmalı. Ancak 5434 sayılı kanuna tabi devlet memurları bu sınırlamanın dışındadır, istedikleri zaman dilekçe verebilirler."
SGK’ya Yapılan yüzde 25’lik Otomatik Hazine Desteği Kaldırıldı
Dilek Ete, emeklilerin seyyanen zam ve intibak düzenlemesi beklediği bir dönemde, 5510 sayılı kanunun 81. maddesinde yapılan radikal değişikliği duyurdu.
2008 yılından bu yana Hazine'nin SGK prim gelirlerinin yüzde 25'i oranında kuruma sağladığı otomatik katkının sessiz sedasız iptal edildiğini ifade eden Ete, yaşanacak tehlikeyi şu sözlerle dile getirdi:
"Sessiz sedasız bir maddeyle 5510 sayılı kanunun 81. maddesi kaldırıldı. Bu madde, SGK’nın topladığı primlerin yüzde 25’i kadar bir paranın her ay sorgusuz sualsiz Hazine’den kuruma aktarılmasını sağlıyordu. Diyelim ki 100 birim prim toplandıysa, 25 lira da Hazine koyuyordu. Şimdi bunu kaldırdılar. İktidar tarafı bunu 'teknik bir muhasebeleşme' olarak açıklıyor ama buna katılmak mümkün değil.
2025 sonunda 900 milyar liraya yakın para otomatik olarak aktarılmıştı. Şimdi bu madde kalktığı için SGK her ay 100 ile 200 milyar lira arasında açık verecek. Açık veren bir Sosyal Güvenlik Kurumu'na yarın öbür gün Hazine Bakanı nasıl kaynak ayıracak? Bayram ikramiyelerine bile 'talep enflasyonu yaratır' denilerek zam yapılmadığı bir ortamda, bu durum SGK'nın bütçesini zora sokacaktır."
"Emeklilik Sosyal Hak Olmaktan Çıkıp Sadaka Sistemine Dönüşebilir"
Hükümetin aile gelirine göre emeklilere kira, gıda ve yakacak yardımı yapma söylemlerini eleştiren Ete, emekli maaşlarının prim karşılığı kazanılmış bir hak olduğunun altını çizdi:
"Emekli aylığı prim karşılığında ödenen bir haktır, sosyal yardım değildir. 'Geçinemeyen 2 milyon kişiye kira yardımı yapayım, gıda kartı vereyim' demek eşitlik ve adalet duygusunu zedeler. SGK'ya aktarılan yüzde 25'lik payın kaldırılmasıyla kafamızda şu soru işareti doğuyor: En düşük emekli aylığı alan 5 milyon kişinin içerisinde evi veya geliri olanlara bundan sonra sadece kök aylık verilecek, Hazine tamamlaması yapılmayacak mı?
Şu an 17,5 milyon emekli var ama bunun sadece 12 milyonu kendi aylığını alıyor; dul ve yetimler 10-13 bin lira gibi çok daha düşük rakamlar alıyor. Muhalefet dahil tüm partilerin 81. maddenin kaldırılmasına tepki göstermesi gerekir. Emeklinin yararına bir şey yapılacaksa 2008'de yüzde 35'lere kadar düşürülen aylık bağlama oranları ve gelişme hızından verilen paylar düzeltilmelidir."