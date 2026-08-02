SGK uzmanı Dilek Ete tarih verdi: Daha yüksek emekli maaşı alacaklar

"Sessiz sedasız bir maddeyle 5510 sayılı kanunun 81. maddesi kaldırıldı. Bu madde, SGK’nın topladığı primlerin yüzde 25’i kadar bir paranın her ay sorgusuz sualsiz Hazine’den kuruma aktarılmasını sağlıyordu. Diyelim ki 100 birim prim toplandıysa, 25 lira da Hazine koyuyordu. Şimdi bunu kaldırdılar. İktidar tarafı bunu 'teknik bir muhasebeleşme' olarak açıklıyor ama buna katılmak mümkün değil.