15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor

Toklu, "Sağım yapıyoruz, süzüyoruz, peyniri mayalıyoruz, keseliyoruz, keseden çıkarıyoruz ve tuzluyoruz. Salamura peynir üretiyoruz. Biz artık alıştık, zor olmuyor. Makineyle sağsak bile arkasından elle de sağıyoruz. Çünkü makine sağlıklı yapmıyor. Bizim için zor olmuyor." dedi.

Sipariş üzerine üretim yaptıklarını belirten Toklu, "Yaklaşık 27-28 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimize göre üretim gerçekleştiriyoruz. Mayısın 6'sında başlıyoruz, Ağustosun ortalarına kadar devam ediyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca her gün peynir mayalıyoruz." ifadelerini kullandı.