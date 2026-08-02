Yeniçağ Gazetesi
02 Ağustos 2026 Pazar
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor

15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor

Konya'da yıllardır sürdürülen geleneksel üretim, kadınların emeğiyle önemli bir geçim kaynağına dönüşüyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan mesainin sonunda ortaya çıkan ürün ise yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 1

Geleneksel üretim yıllardır sürüyor

Konya'nın kırsal mahallelerinde asırlardır sürdürülen koyun yetiştiriciliği, kadınların emeğiyle hem aile bütçesine hem de bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

1 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 2

Gece boyunca dağlarda otlayan koyunlar, sabahın ilk ışıklarıyla köye getiriliyor. Günün erken saatlerinde başlayan mesai kapsamında koyunlar kadınlar tarafından tek tek elle sağılıyor.

2 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 3

Sütün yolculuğu peynire dönüşüyor

Sağılan sütler süzüldükten sonra bekletilmeden mayalanıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirler keseleniyor, ardından tuzlanarak salamura haline getiriliyor.

3 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 4

Üretimin tüm aşamaları kadınların el emeğiyle gerçekleştirilirken, elde edilen doğal koyun peynirleri yıllardır oluşan müşteri ağına sipariş üzerine satılıyor.

4 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 5

"Makine sağlıklı yapmıyor, elle sağıyoruz"
Yaklaşık 28 yıldır bu işi yaptıklarını anlatan 55 yaşındaki Şerife Toklu, üretimin her aşamasını kendilerinin yürüttüğünü söyledi.

5 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 6

Toklu, "Sağım yapıyoruz, süzüyoruz, peyniri mayalıyoruz, keseliyoruz, keseden çıkarıyoruz ve tuzluyoruz. Salamura peynir üretiyoruz. Biz artık alıştık, zor olmuyor. Makineyle sağsak bile arkasından elle de sağıyoruz. Çünkü makine sağlıklı yapmıyor. Bizim için zor olmuyor." dedi.

Sipariş üzerine üretim yaptıklarını belirten Toklu, "Yaklaşık 27-28 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimize göre üretim gerçekleştiriyoruz. Mayısın 6'sında başlıyoruz, Ağustosun ortalarına kadar devam ediyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca her gün peynir mayalıyoruz." ifadelerini kullandı.

6 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 7

Yağlı ve yağsız peynir talebi var
Toklu, müşterilerin taleplerine göre üretim yaptıklarını belirterek, yağsız peynir isteyenler için sütün kaymağını ayırdıklarını söyledi.

7 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 8

Günlük süt miktarının kuzuların sütten kesilmesinin ardından değişiklik gösterdiğini ifade eden Toklu, günlük yaklaşık 10 ila 15 kilogram peynir ürettiklerini ve köyde peynirin kilogramını 600 liradan sattıklarını kaydetti.

8 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 9

"Yem verilen hayvanın sütü lezzetli olmaz"

Koyun sağımında annesi ve eşine yardım eden Emre Toklu ise üretimi severek yaptıklarını belirtti.

9 10
15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor - Resim: 10

Toklu, "Bir erkek olarak bana da zor olmuyor. Sevdiğimiz işi yaptığımız için mecburiyet gibi gelmiyor. Anneme ve hanımıma yardım ediyorum. Elimiz, bileğimiz yoruluyor ama siparişleri sağım başlamadan önce alıyoruz ve ona göre üretim yapıyoruz." dedi.

Koyunların doğal ortamda beslenmesinin peynirin kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Toklu, "Bu hayvanlara burada yem döksem süt vermez, sütün lezzeti olmaz. Kardeşim koyunları yaylıma götürüyor. Yaylımdan beslendikleri için süt daha lezzetli oluyor. Yem verdiğin hayvanın sütünün lezzeti olmaz, peynirin de tadı olmaz." ifadelerini kullandı.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro