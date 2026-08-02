15 kilosunu 600 liradan satıyor: Geçimini el emeğiyle sağlıyor

Geleneksel üretim yıllardır sürüyor
Konya'nın kırsal mahallelerinde asırlardır sürdürülen koyun yetiştiriciliği, kadınların emeğiyle hem aile bütçesine hem de bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
Geleneksel üretim yıllardır sürüyor
Konya'nın kırsal mahallelerinde asırlardır sürdürülen koyun yetiştiriciliği, kadınların emeğiyle hem aile bütçesine hem de bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.
Gece boyunca dağlarda otlayan koyunlar, sabahın ilk ışıklarıyla köye getiriliyor. Günün erken saatlerinde başlayan mesai kapsamında koyunlar kadınlar tarafından tek tek elle sağılıyor.
Sütün yolculuğu peynire dönüşüyor
Sağılan sütler süzüldükten sonra bekletilmeden mayalanıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirler keseleniyor, ardından tuzlanarak salamura haline getiriliyor.
Üretimin tüm aşamaları kadınların el emeğiyle gerçekleştirilirken, elde edilen doğal koyun peynirleri yıllardır oluşan müşteri ağına sipariş üzerine satılıyor.
"Makine sağlıklı yapmıyor, elle sağıyoruz"
Yaklaşık 28 yıldır bu işi yaptıklarını anlatan 55 yaşındaki Şerife Toklu, üretimin her aşamasını kendilerinin yürüttüğünü söyledi.
Toklu, "Sağım yapıyoruz, süzüyoruz, peyniri mayalıyoruz, keseliyoruz, keseden çıkarıyoruz ve tuzluyoruz. Salamura peynir üretiyoruz. Biz artık alıştık, zor olmuyor. Makineyle sağsak bile arkasından elle de sağıyoruz. Çünkü makine sağlıklı yapmıyor. Bizim için zor olmuyor." dedi.
Sipariş üzerine üretim yaptıklarını belirten Toklu, "Yaklaşık 27-28 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimize göre üretim gerçekleştiriyoruz. Mayısın 6'sında başlıyoruz, Ağustosun ortalarına kadar devam ediyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca her gün peynir mayalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Yağlı ve yağsız peynir talebi var
Toklu, müşterilerin taleplerine göre üretim yaptıklarını belirterek, yağsız peynir isteyenler için sütün kaymağını ayırdıklarını söyledi.
Günlük süt miktarının kuzuların sütten kesilmesinin ardından değişiklik gösterdiğini ifade eden Toklu, günlük yaklaşık 10 ila 15 kilogram peynir ürettiklerini ve köyde peynirin kilogramını 600 liradan sattıklarını kaydetti.
"Yem verilen hayvanın sütü lezzetli olmaz"
Koyun sağımında annesi ve eşine yardım eden Emre Toklu ise üretimi severek yaptıklarını belirtti.
Toklu, "Bir erkek olarak bana da zor olmuyor. Sevdiğimiz işi yaptığımız için mecburiyet gibi gelmiyor. Anneme ve hanımıma yardım ediyorum. Elimiz, bileğimiz yoruluyor ama siparişleri sağım başlamadan önce alıyoruz ve ona göre üretim yapıyoruz." dedi.
Koyunların doğal ortamda beslenmesinin peynirin kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Toklu, "Bu hayvanlara burada yem döksem süt vermez, sütün lezzeti olmaz. Kardeşim koyunları yaylıma götürüyor. Yaylımdan beslendikleri için süt daha lezzetli oluyor. Yem verdiğin hayvanın sütünün lezzeti olmaz, peynirin de tadı olmaz." ifadelerini kullandı.