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Kaynak: AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, gündeme dair bir takım değerlendirmelerde bulundu. Avdagiç, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın beklenmedik bir enerji maliyeti şoku getirdiğini belirterek, enerji fiyatlarının yüksek ve oynak seyrettiğini belirterek, tedarik hatlarında ve dış ticarette belirsizliğin arttığını ifade etti.

AVDAGİÇ: İLK YARIDA ZORLANDIK

Dış kaynaklı baskının hem enflasyon üzerinde hem de ihracatçının maliyetleri üzerinde ilave yük oluşturduğunu vurgulayan Avdagiç, "İlk yarıyı zorlandığımız ama dirençli kaldığımız bir dönem diye özetleyebiliriz" Dedi.

Enflasyonun aylık yüzde 1’in altına indiğine dikkat çeken Avdagiç, uygulamanın fiyat istikrarını işaret ederek “dış şoklara rağmen mesafe katettiğinin işareti ve kıymetli” ifadelerini kullandı.

Ekonominin büyüse de sanayinin büyümediğini ifade eden Avdagiç, “İlk çeyrekte ekonomi yüzde 2,5 büyürken, sanayi yüzde 0,8 daraldı. Bunu dikkate alarak tedbirlerimizi devreye almamız gerekiyor. Diğer yandan ekonomi programının üç yılını doldurduğu bu dönemde yurt içi maliyetlerle kur arasında ciddi bir makas açıldı. Yılın ilk 6 ayında sepet kurun ortalama artışı yüzde 7,03 iken, TÜFE-ÜFE ortalaması yüzde 16,9 oldu. Reel sektörün beklentisi bu makasın kapanması, kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun dengeye getirilmesi” tepkisinde bulundu.

Avdagiç, makro göstergelerde tablonun düzeldiğini ama bunun sanayici ve ihracatçıya yansımadığını, sıkışıklığın devam ettiğini ifade ederek "Dezenflasyonun reel sektöre rahatlama olarak yansıması için finansman maliyetleri ve kur anlamında daha makul seviyelerin oluşması gerekir” şeklinde konuştu.

AVDAGİÇ'DEN HEM TRUMP'A HEM DE ERDOĞAN'A ELEŞTİRİ

İTO Başkanı Avdagiç, ihracatçının güçlü performans sergilediğini ifade ederek, kur, iç maliyetler ve finansman makasının karlılığı ciddi biçimde sıkıştırdığını söyledi.

Avdagiç, asıl ivmeyi ticaret ve yatırım rakamlarında görmek istediklerini ifade ederek Erdoğan ve Trump arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yıllardır konuşulduğuna dert yanarak “fakat hacmimiz halen 40-48 milyar dolar bandında seyrediyor” itirafında bulundu.