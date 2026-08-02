Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, 3. grubun çetin mücadelesinde stüdyodaki stres ve rekabet tepe noktasına ulaştı.
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı kim oldu?
TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye 2026, ana kadro belirleme turlarıyla nefes kesmeye devam ediyor.Kaynak: Diğer
Tolga, Muhammed ve son olarak iki etapta da gösterdiği üstün performansla 13. önlüğü göğüsleyen Ayşe'nin ardından, gözler 1 Ağustos Cumartesi akşamı dağıtılacak olan 14. önlüğe çevrildi.
Gruba veda etmeye son iki yarışmacı kala, tezgah başına geçen adaylar yedek ihtimalini bir kenara bırakıp ana kadroya giren isim olabilmek için tüm varlıklarını ortaya koydu.
ZORLU İKİ ETAPLI MÜCADELE
Gecenin ilk etabında şefler, yarışmacılardan lezzeti ve kıvamıyla fark yaratacak geleneksel bir sebze güveci hazırlamalarını istedi. Üst tura kalmak için zamana karşı yarışan adaylar arasından en başarılı tabakları çıkaran 6 isim final etabına yükselmeyi başardı.
İkinci ve belirleyici turda ise yarışmacılar kendilerine verilen sürpriz ana ürünle en özgün ve yaratıcı tabağı sunmak için ter döktü. Şeflerin titiz değerlendirmelerinin ardından gecenin son iki adayı Buse ve Kübra oldu.
ANA KADROYA GİREN 14. İSİM: KÜBRA
Şeflerin kritikleri sonucunda rakibini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026'nın 14. beyaz önlüğünü almaya hak kazanan yarışmacı Kübra oldu. Kübra, sergilediği başarılı tabakla adını ana kadroya yazdırmayı başardı.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 GÜNCELLENEN ANA KADRO LİSTESİ
Dağıtılan 14. önlüğün ardından sezon boyunca önlük mücadelesi verecek olan ana kadro listesi şu şekilde şekillendi:
Batuhan
Nilay
Hasan Alp
Şiringül
Enes
Eyüp
Demirhan
Nurten
Şadi
Burçin
Tolga
Muhammed
Ayşe
Kübra