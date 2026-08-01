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Kaynak: İHA

İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da perakende fiyatlar temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 artarken, yıllık bazda artış yüzde 35,20 olarak kaydedildi.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,06 OLDU

İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre, 2026 Temmuz ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 2,06 yükseldi.

Yıllık bazda ise 2025 Temmuz’a göre artış oranı yüzde 35,20 olarak gerçekleşti.

EN SERT ARTIŞ SAĞLIKTA

Harcamalara göre dağılım incelendiğinde, en yüksek artış sağlık grubunda görüldü.

Sağlık: Yüzde 9,77

Ulaştırma: Yüzde 4,42

Haberleşme: Yüzde 3,69

Eğlence ve kültür: Yüzde 2,50

Konut: Yüzde 2,01

Sağlık harcamalarındaki artış, temmuz ayının en dikkat çeken kalemi oldu.

GİYİMDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Temmuz ayında bazı kalemlerde ise gerileme görüldü.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,66 düşüş kaydetti. Bu kalem, ayın tek gerileyen harcama grubu olarak öne çıktı.

FİYATLARI NELER ETKİLEDİ?

Verilere göre fiyat hareketlerinde;

Sağlık, ulaştırma ve haberleşmede kamu kaynaklı fiyat değişimleri

Gıda grubunda mevsimsel etkiler

Konut ve eğlence grubunda piyasa koşulları belirleyici oldu.

ENFLASYONDA TABLO NE SÖYLÜYOR?

Temmuz verileri, İstanbul’da fiyat artışlarının geniş bir alana yayıldığını ortaya koyarken, özellikle sağlık harcamalarındaki yükseliş dikkat çekti.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde hem kamu fiyat ayarlamaları hem de mevsimsel etkilerin enflasyon üzerindeki belirleyici rolünü sürdürebileceğine işaret ediyor.

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