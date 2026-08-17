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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi’nde 5 Ağustos günü saat 17.45 sıralarında meydana gelen olayda, tanınmış İtalyan profesör Ruggero D'Angerio'dan gün boyu haber alamayan emlakçı arkadaşı Ethem I., yedek anahtarla adrese girdi.

D'Angerio'yu yatağında hareketsiz halde bulan Ethem I., durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, D'Angerio'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ikamette yaptığı ilk incelemelerde, profesörün vücudunda herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı.

ÖN OTOPSİ DETAYLARI AÇIĞA ÇIKTI

Cenazesi kesin ölüm sebebinin saptanması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan İtalyan akademisyen hakkında yeni gelişmeler kaydedildi.

D'Angerio'nun yaklaşık iki yıldır kan kanseri tedavisi gördüğü öğrenilirken, yapılan ön otopsi incelemesinde vücudunda kanser hücrelerinin tespit edildiği öne sürüldü. İtalyan profesörün kesin ölüm gerekçesi, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak ayrıntılı otopsi raporunun tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

EĞİTİM CAMİASINI YASA BOĞDU

Uzun senelerden beri İstanbul'da bulunan İtalyan okullarında ve çeşitli üniversitelerde görev alarak çok sayıda öğrenci yetiştiren Ruggero D'Angerio'nun vefatı eğitim dünyasında derin üzüntü yarattı. Belli dönemlerde Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesinde de öğretmenlik yapan D'Angerio için kurumlar tarafından taziye mesajları yayımlandı.