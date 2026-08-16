İtalyan profesör evinde yarı çıplak ölü bulundu: Yedek anahtarla giren emlakçı şok geçirdi

Beyoğlu’nda emlakçı Ethem İ. (45), yedek anahtarla girdiği evde Profesör Ruggero D'Angerio'yu (55), yatakta yarı çıplak ve hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, D’Angerio’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, kesici veya delici alet izine rastlanmayan D’Angerio’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İstanbul Galileo Galilei İtalyan Lisesi ve Özel İtalyan Lisesi’nde (IMI) öğretmenlik yaptığı öğrenilen Ruggero D’Angerio’nun ölümüyle ilgili savcılık tarafından 'Şüpheli ölüm' soruşturması başlatıldı.