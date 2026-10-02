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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kent genelinde bazı iş yerlerinin kurşunlanması ve sahiplerinin tehdit edilmesine ilişkin başlattığı, 11 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma devam ediyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde tehdit ve iş yeri kurşunlama olaylarına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Yapılan saha ve takip çalışmalarında, 12 ayrı olay arasında bağlantı bulunduğu belirlenmiş, olaylara karıştıkları değerlendirilen şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlenmişti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca, tüfek, 50 kartuş, 169 fişek ve 6 şarjör ele geçirilmişti.