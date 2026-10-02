Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD yönetimi, Orta Doğu'daki kritik enerji altyapılarını koruma altına almak amacıyla Suudi Arabistan ve Katar'a yeni hava savunma takviyesi gerçekleştirdi. ABD merkezli yayın organı Axios'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Washington, bölgedeki petrol ve doğal gaz tesislerini muhtemel misillemelerden korumak için iki Patriot bataryası daha konuşlandırdı.

Söz konusu sevk adımıyla, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamleleri yeniden başlatma ihtimaline karşı bölgesel müttefiklere güvenlik garantisi verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

SALDIRI PLANINDAN EKONOMİK BASKI KARARINA GEÇİŞ

Sürecin arka planında ağustos ayı başında yaşanan kritik diplomatik temaslar yer alıyor. Ağustos başında Başkan Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik kapsamlı bir askeri saldırı planladığı ifade edildi. Ancak Suudi Arabistan ve Katar yönetimleri, Washington'ın bu adımına karşılık İran'ın misilleme hedefi haline gelmekten ve enerji tesislerinin vurulmasından duydukları ciddi endişeyi ABD'li yetkililere iletti.

ABD'li yetkililerin aktardığı bilgilere göre, müttefiklerinden gelen bu uyarı ve endişelerin ardından Trump doğrudan askeri saldırı düzenlemek yerine İran'a yönelik ekonomik baskı politikasını artırma kararı aldı.

SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'A İKİ AYRI KONUŞLANMA

İran ile yaşanan gerilimin ardından ABD, tesislerin güvenliğini pekiştirmek amacıyla harekete geçti:

SUUDİ ARABİSTAN

Geçen ay Suudi Arabistan'ın kritik önemdeki bir petrol tesisini koruma altına almak amacıyla ülkeye ek bir Patriot bataryası sevk edildi.

KATAR

Benzer şekilde Katar'daki devasa doğal gaz üretim tesislerinin korunması için de ayrı bir Patriot bataryasının sevk işlemi tamamlandı.