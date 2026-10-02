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Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, X hesabından yaptığı paylaşımda Soma’da işçilerin göçük altında kalmasına ve yaşamını yitiren emekçilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Okuyan, yapay zekâ ve teknolojik gelişmelerin gündemde olduğu bir dönemde, dünya genelinde milyonlarca işçinin yüksek teknoloji üretiminin ihtiyaç duyduğu enerji ve ham maddeleri sağlamak için ağır koşullarda çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

Madencilik sektöründe dünya genelinde yaklaşık 50 milyon işçinin yoksulluk içinde ve ölüm riskiyle karşı karşıya çalıştığını ifade eden Okuyan, farklı sektörlerde meydana gelen iş kazalarına da dikkat çekti.

Okuyan, göçük altında kalan, inşaatlarda yüksekten düşen, tarım işçilerini taşıyan araçların kazalarında yaşamını yitiren, kimya depolarında yangınlarda hayatını kaybeden ve atölyelerde zehirli gazlara maruz kalan işçileri örnek gösterdi.

İşçi sınıfının durumunun ve bu durumun temelinde yer alan sömürü mekanizmalarının gündemin merkezinde bulunması gerektiğini savunan Okuyan, "kaza" olarak nitelendirilen olayların da bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.

Paylaşımın tamamı ise şu şekilde:

“Soma’da yine cinayet işlendi, işçiler göçük altında kaldı, yaşamını yitiren emekçiler var. Yapay zeka, teknolojik gelişme deniyor. Deniyor da, yüz milyonlarca işçi çok zor koşullarda, o yüksek teknolojiye enerji, değerli metaller, demir-çelik yetiştirmek için çalışmaya devam ediyor. Sadece madencilik alanında dünyada 50 milyon civarı işçi, ölümle burun buruna yoksulluğa talim ediyor. Fon patladı, herkes konuşuyor, meselenin özünden uzak durulsa da… Peki göçük altında kalanlar, inşaattan düşenler, kamyon kasasında tarlaya giderken uçuruma yuvarlananlar, kimya deposunda yanarak can verenler, atölyelerde zehirli gaz soluyarak yavaş yavaş ölenler? İşçi sınıfının durumu ve bugün yaşanan her şeyin merkezinde duran sömürü mekanizmaları “kaza” denen cinayetler olmasa da gündemin birinci maddesi olmak zorunda. Ve karşılaştığımız her olay bu merkez meseleye bağlanmalı.”