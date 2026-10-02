Yüzyıllardır değişmeyen rota: Beş bin kişi mezarlıkta buluştu

Bu hem Müslümanlığımızın bize gösterdiği, öğrettiği bir şeydir hem de köklü kültürümüzün bize öğrettiği bir şeydir. Burada toplandığımız zaman ölmüşlerimize dualar ediyoruz. Memleketimizin huzuru, birliği, beraberliği için burada dualar ediyoruz. Kur'an-ı Kerimler okunuyor, Mevlid-i Şerifler okunuyor. Bunun devam ettirilmesini biz de temenni ediyoruz. Hepimizin buna destek vermesi gerekiyor" dedi.