Kendi YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Süper Lig’de şampiyonluk için Galatasaray’ı favori olarak gösterdi.
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'
Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi sürerken, teknik direktör Fatih Terim’den zirve yarışına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmasını beklediği takımı açıkladı.Kaynak: Diğer
“HER ŞEYE RAĞMEN GALATASARAY”
Şampiyonluk yarışındaki favorisini açıklayan Fatih Terim, “Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray."
"Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim.” ifadelerini kullandı.
SÜPER LİG’DE PUAN DURUMU
Süper Lig’de geride kalan 6 haftanın ardından liderlik koltuğunda averaj farkıyla Amedspor bulunuyor.
Diyarbakır temsilcisi 13 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ikinci sırada bulunuyor.
Beşiktaş 12 puanla üçüncü, Kocaelispor ise yine 12 puanla dördüncü basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe 10 puanla altıncı, Trabzonspor ise aynı puanla yedinci sırada bulunuyor.