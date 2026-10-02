Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...'

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi sürerken, teknik direktör Fatih Terim’den zirve yarışına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmasını beklediği takımı açıkladı.

Kaynak: Diğer
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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...' - Resim: 1

Kendi YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fatih Terim, Süper Lig’de şampiyonluk için Galatasaray’ı favori olarak gösterdi.

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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...' - Resim: 2

“HER ŞEYE RAĞMEN GALATASARAY”

Şampiyonluk yarışındaki favorisini açıklayan Fatih Terim, “Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray."

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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...' - Resim: 3

"Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim.” ifadelerini kullandı.

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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...' - Resim: 4

SÜPER LİG’DE PUAN DURUMU

Süper Lig’de geride kalan 6 haftanın ardından liderlik koltuğunda averaj farkıyla Amedspor bulunuyor.

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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...' - Resim: 5

Diyarbakır temsilcisi 13 puanla zirvede yer alırken, aynı puana sahip Galatasaray ikinci sırada bulunuyor.

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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...' - Resim: 6

Beşiktaş 12 puanla üçüncü, Kocaelispor ise yine 12 puanla dördüncü basamakta yer alıyor.

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Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: 'Her şeye rağmen...' - Resim: 7

Fenerbahçe 10 puanla altıncı, Trabzonspor ise aynı puanla yedinci sırada bulunuyor.

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